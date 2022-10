Der TSV Ziemetshausen hält an Sven Müller fest

Plus Trotz des 2:5 in Bad Grönenbach gibt es beim Fußball-Bezirksligisten TSV Ziemetshausen keine Trainerdebatte. Manager Georg Stötter äußert sich dazu eindeutig.

Von wegen Befreiungsschlag: Nach dem unverhofft deutlichen 2:5 (2:2) bei Nach-wie-vor-Schlusslicht TV Bad Grönenbach sind die Fußballer des TSV Ziemetshausen auf den vorletzten Platz in der Bezirksliga Süd abgerutscht. Als Hauptgrund für die immer wieder auftretenden Rückschläge in dieser Runde nannte Teammanager Georg Stötter die anhaltende Verletzungsmisere.