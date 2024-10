Am Donnerstag (Tag der Deutschen Einheit) steht in der Fußball-Kreisliga ein Spieltag an. Unter anderem muss die SpVgg Wiesenbach beim TSV Offingen antreten. Die Wiesenbacher kommen mit einem 4:0-Erfolg gegen den SC Bubesheim und mit entsprechend Rückenwind nach Offingen.

Uli Anhofer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wiesenbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

TSV Offingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis