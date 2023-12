Dieser Fußballer aus vom SV Neuburg verzichtet auf einen Strafstoß

Ein Schiedsrichter entscheidet nach einem normalen Zweikampf auf Elfmeter. Doch Maximilian Hutner vom SV Neuburg beweist, dass er ein Ehrenmann ist.

Dass Anstand im Fußball längst keine Selbstverständlichkeit mehr ist, belegen diverse Eklats auf und neben dem Platz, im Profi- und Amateursport. Die Attacke auf einen Schiedsrichter in der türkischen ersten Fußballliga markierte kürzlich einen der Tiefpunkte im Sportjahr. Doch Fußball kann auch anders sein: Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) hat Maximilian Hutner vom SV Neuburg/Kammel (Bezirk Schwaben) als bayerischen „Fair ist mehr“-Monatssieger November 2023 geehrt.

Schiedsrichter pfeift zu Unrecht: SV Neuburg/Kammel verweigert Elfmeter

Im Spiel beim FC Mindeltal (13. Spieltag in der Kreisklasse West 1) ließ Hutner in der 28. Minute beim Stand von 1:0 für sein Team einen Strafstoß zurücknehmen, auf den Schiedsrichter Matthias Schilling nach einem normalen Zweikampf mit seinem Gegenspieler entschieden hatte. Letztlich setzte sich der SV Neuburg/Kammel, der im Kreis Donau aktuell die Kreisklasse West 1 mit einer Traumbilanz von 14 Siegen aus 14 Partien (Torverhältnis 60:5) souverän anführt, deutlich mit 4:0 durch, wobei sich auch Hutner in die Torschützenliste eintrug und derzeit auf sieben Saisontreffer kommt.

BFV zeichnet Fairplay aus

BFV-Gruppen-Spielleiter Fatih Kayan zeichnete Hutner im Rahmen der Weihnachtsfeier des SV Neuburg/Kammel aus und überreichte neben einer Urkunde auch ein hochwertiges „Fair ist mehr“-Handtuch sowie einen Gutschein für den DFB-Fanshop in Höhe von 25 Euro. „Wir sind sehr stolz auf Maximilian und seine faire Geste im Spitzenspiel beim FC Mindeltal. Mit seiner Entscheidung, auf einen ungerechtfertigten Strafstoß zu verzichten und der Auszeichnung durch den Bayerischen Fußball-Verband (BFV), hat er unseren Verein im November als Aushängeschild für Fairplay ins Schaufenster gestellt. Ich wünsche mir auch in Zukunft, dass Fairplay bei uns im Verein immer an erster Stelle steht und unsere Spieler in ähnlichen Situationen genau so entscheiden, wie Maximilian das getan hat“, erklärt Sebastian Keder, Sportlicher Leiter beim SV Neuburg/Kammel.

Mit der Aktion „Fair ist mehr“ würdigen der BFV und der DFB sportliches Verhalten. Die Unparteiischen tragen besondere Gesten im elektronischen Spielbericht (ESB) ein. Darüber hinaus können aber auch alle anderen Beteiligten am Sportplatz vorbildliche Aktionen melden (per E-Mail an fair-play@bfv.de).

Die ausgewählten fairen Sportlerinnen und Sportler erhalten ein hochwertiges Handtuch, ein persönliches Dankschreiben sowie eine Urkunde. Jeden Monat wird zudem ein Sieger oder eine Siegerin mit einem zusätzlichen Präsent ausgezeichnet. Am Spieljahresende wird der bayerische Saisonsieger gekürt. (AZ)

Lesen Sie dazu auch