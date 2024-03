Ein Endspiel im Kreisliga-Keller

Plus Die SpVgg Krumbach erwartet den TSV Balzhausen – und versucht nun, mit einem neuen Trainer den Klassenerhalt zu erreichen. Auch an der Spitze geht’s rund.

Die Fußball-Kreisliga West ist eine Drei-Klassen-Gesellschaft. Im oberen Bereich kämpfen sechs Teams um den Aufstieg in die Bezirksliga. Im Niemandsland stehen mit Türk Gücü Lauingen und SSV Dillingen zwei Mannschaften. Bleiben sieben Vereine, die mitten im Kampf um den Verbleib im Oberhaus des Fußball-Kreises Donau stecken.

Neun der 16 Teams müssen am Osterwochenende doppelt ran. Endgültige Entscheidungen werden an den beiden Spieltagen zwar noch nicht fallen, erste Weichen für den weiteren Saisonverlauf könnten aber gestellt werden.