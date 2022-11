Ein Schrittchen in die richtige Richtung für den TSV Ziemetshausen

Plus Auf seine Leistung in Egg/Günz kann der Fußball-Bezirksligist TSV Ziemetshausen aufbauen. Nur das Ergebnis stimmt wieder einmal nicht.

Alles andere als positiv gelaufen ist der erste Rückrunden-Spieltag der Fußball-Bezirksliga Süd aus Sicht des TSV Ziemetshausen. Zum einen gewann der bis dahin punktgleiche SVO Germaringen völlig überraschend und deutlich 3:1 beim Tabellenzweiten in Bobingen, der dadurch auf Rang drei zurückfiel. Dann unterlag die Elf von Trainer Sven Müller bei Liga-Primus SV Egg 1:2. Bereits das Hinspiel hatte mit dem gleichen Resultat geendet. Eine weitere Parallele: Beide Male kam die Niederlage durch einen späten Treffer der Unterallgäuer zustande.