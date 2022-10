Ein Traumtor ebnet der TSG Thannhausen den Weg

Plus Kreisliga-Spitzenreiter schlägt GW Ichenhausen 4:0. Daniel Bobitiu trifft sehenswert und ein Spieler der Gäste sieht Rot. Was die Verantwortlichen sagen.

Die Siegesserie der TSG Thannhausen hält an. Der Spitzenreiter der Fußball-Kreisliga West gewann das Spitzenspiel des ersten Rückrunden-Spieltags gegen den FC Grün-Weiß Ichenhausen 4:0. TSG-Trainer Rainer Amann sprach hinterher trotz des klaren Resultats vom „erwartet schweren Spiel“ und nannte als einen wichtigen Schlüssel zum Erfolg: „Wir hatten die Überzeugung, dass wir gewinnen.“