Scheppach hofft auf Heimsieg: Thannhausen zu Gast im Landkreis-Derby

Nur ein Landkreis-Derby steht am Wochenende in der Fußball-Kreisliga West auf dem Plan. Der SV Scheppach empfängt am Sonntag um 15 Uhr die TSG Thannhausen. Fünf weitere Teams aus dem Landkreis Günzburg messen sich mit Mannschaften aus dem Raum Dillingen. Der SC Bubesheim ist an diesem Wochenende spielfrei. Das Hinspiel zwischen Aufsteiger Scheppach und der TSG Thannhausen am 18. August endete 1:1. In dieser Partie führten die Thannhauser nach 18 Minuten durch einen Treffer von Janick Pfleger mit 1:0, doch in der 73. Minute sorgte der Scheppacher Torjäger Gheorghe-Daniel Azamfirei für den verdienten Ausgleich. In der Schlussphase dieser Begegnung waren die Scheppacher das bessere Team.

