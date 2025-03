SG Reisensburg-Leinheim verlängert mit Trainer Seibold

Die SG Reisensburg-Leinheim hat den Vertrag mit Fußball-Trainer Sven Seibold um ein weiteres Jahr verlängert und setzt damit auch in der Saison 2025/2026 auf Kontinuität an der Seitenlinie. Unter Seibolds Führung hat sich die Mannschaft in der laufenden Spielzeit der Kreisklasse West 2 stabilisiert und belegt aktuell den fünften Tabellenplatz mit 27 Punkten aus 14 Spielen. Zuletzt feierte das Team einen überzeugenden 5:1-Auswärtserfolg beim SSV Glött II.

