Die Fußball-Kreisliga West startet in die Rückrunde der Spielzeit 24/25. In drei der sieben Partien stehen sich Teams aus dem Landkreis Günzburg gegenüber. Eines dieser Spiele führt den SV Neuburg/Kammel nach Wiesenbach. Die Begegnung auf dem Sportgelände im Sausenthal steigt am Samstag, 9. Oktober, ab 14 Uhr.

Uli Anhofer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wiesenbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Thomas Gornig Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis