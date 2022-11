Traum-Tage für die Fußballerinnen im Landkreis Günzburg

Plus Die Fußballerinnen von SC Mönstetten, TSV Burgau und SV Wattenweiler gewinnen ihre Bezirksoberliga-Partien. Was ihre Trainer dazu sagen.

Günzburg Besser hätte es gar nicht laufen können für die heimischen Bezirksoberliga-Fußballerinnen. Mit 4:2-Siegen festigten der SV Wattenweiler und der SC Mönstetten ihre guten Tabellenpositionen. Der TSV Burgau entschied ein Kellerduell 3:1 für sich.