TSG Thannhausen steuert unwiderstehlich Richtung Bezirksliga

Plus Fußball-Kreisligist TSG Thannhausen schlägt den VfR Jettingen II 2:0. Spartenchef Tobias Klein blickt nach oben und findet lobende Worte für die Gäste.

Die TSG Thannhausen bleibt erster Verfolger von Kreisliga-Tabellenführer FC Lauingen. 2:0 (1:0) gewannen die Fußballer von Cheftrainer Rainer Amann das Duell gegen den VfR Jettingen II. Und das im Stile eines echten Spitzenteams: Technisch stark und ballsicher, diszipliniert und immer dann spektakulär, wenn es notwendig wurde.