Verbandspokal: Wen sich der TSV Ziemetshausen als Gegner wünscht

Seit es das Wunschlos-Verfahren gibt, ist die Abfolge quasi vorgegeben. Bei der traditionell in der Spielbank in Bad Kötzting stattfindenden Auslosung der ersten Hauptrunde im Pokal des Bayerischen Fußball-Verbands darf sich der an erster Stelle gezogene Kreispokal-Sieger seinen Gegner aus den „Großen“ des bayerischen Amateurfußballs aussuchen. Wenig verwunderlich fällt die Wahl normalerweise auf den TSV 1860 München. Der an zweiter Stelle gezogene Verein nimmt anschließend den nächsten bayerischen Drittligisten, diesmal befinden sich neben den Löwen die SpVgg Unterhaching und der FC Ingolstadt 04 im Topf. Falls freilich der TSV Ziemetshausen bei der aktuellen Auslosung an diesem Freitag, 19. Juli, absolut freie Wahl erhalten sollte, wird es anders laufen. Warum, erläutert der Fußball-Chef des Bezirksliga-Aufsteigers, Georg Stötter.

„Dafür reicht die Kapazität nicht“

„So schön es wäre, einen Drittligisten zu wählen: Dafür reicht die Kapazität unseres Sportgeländes nicht“, sagt der Funktionär. Ein Umzug - anbieten würde sich theoretisch das Mindelstadion in Thannhausen - kommt aus Stötters Perspektive nicht infrage. Stattdessen sei aus TSV-Perspektive oberste Priorität, ein „echtes“ Heimspiel austragen zu dürfen. Das hätten sich nicht nur die Fußballer verdient, die am Maifeiertag 2024 den Kreispokal Donau gewonnen haben, unterstreicht Stötter. „Auch für unsere Zuschauer, die uns auf Kreisebene immer begleitet haben, soll das Verbandspokalspiel in Ziemetshausen stattfinden. Wir haben ja eine wunderschöne Sportanlage, aber wir können da halt keine 2000 Fans reinlassen.“

In dieser Größenordnung müssten die Ziemetshauser wohl mindestens planen, wenn sie sich die Münchner Löwen ins Haus holen würden. Als vernünftige Obergrenze für den Sportplatz An der Kreppe nennt der Abteilungsleiter aber lediglich 700, 800 Zuschauer. Und da spricht er zusätzliche Verbandsauflagen wie die vorgeschriebene Fan-Trennung noch gar nicht an.

Nein, Stötter verfolgt einen anderen Plan, wenn er sich in Begleitung von Vereins-Kassierer Franz Leitenmaier auf den annähernd 300 Kilometer weiten Weg in die Oberpfalz macht. Er hofft, dass der Regionalligist FV Illertissen oder der Bayernligist FC Memmingen noch im Topf sind, wenn sein Verein an der Reihe ist. „Das wäre ein Team aus der Region und ich glaube, da bekommen wir für unsere Kapazitäten die meisten Zuschauer.“

64 Mannschaften sind im Topf

Die Ziehung der ersten Hauptrunde beginnt an diesem 19. Juli um 18.30 Uhr und wird live auf dem Youtube-Kanal des Verbands übertragen. Insgesamt sind 64 Mannschaften dabei. Zu den 22 Kreispokal-Siegern, kommen die aktuell drei bayerischen Drittligisten, die 14 Regionalligisten der Saison 2023/24 (mit Ausnahme der zweiten Mannschaften) sowie 25 Bayern- und Landesliga-Teams, die sich über eine Qualifikationsrunde ihr Ticket für den Verbandspokal gesichert haben.

Joachim Buchwieser, Vizepräsident von Lotto Bayern, ist als Vertreter des Pokal-Hauptsponsors vor Ort und wird die Lose aus dem Pott fischen. Zunächst dürfen sich die 22 Kreispokal-Gewinner in der gelosten Reihenfolge ihren Wunschgegner aussuchen. Die verbleibenden 20 Mannschaften werden anschließend gemäß den Durchführungsbestimmungen gezogen.

Der BFV ist überzeugt vom Wunschlos-Prinzip

Nach Ansicht von Verbands-Spielleiter Josef Janker, der in Bad Kötzting die Ziehungsaufsicht übernimmt, hat sich das Wunschlos-Prinzip absolut bewährt. „Es macht den besonderen Reiz des Totopokal-Wettbewerbs aus. So bekommen auch die vermeintlich kleinen Mannschaften die Chance, in einem Pflichtspiel gegen ein bayerisches Spitzenteam aus der Regionalliga oder dritten Liga anzutreten“, bekräftigt er.

Gespielt wird die erste BFV-Hauptrunde am Dienstag, 6. August.