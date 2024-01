Fußball

vor 50 Min.

Warum Trainer Jürgen Streit zum Saisonende beim FC Mindeltal aufhört

Noch steht Trainer Jürgen Streit (rechts) beim FC Mindeltal an der Seitenlinie. Auf unserem Archivfoto instruiert er "Diego", Huseyin Yildiz.

Plus Der FC Mindeltal und Jürgen Streit beenden im Sommer die Zusammenarbeit. Verein und Trainer gehen im Guten auseinander. Wie es dann weitergehen soll.

Von Oliver Wolff

Trainerwechsel gehören zum Fußballgeschäft fast wie die Stadionwurst zum Bier. Was den Profi- und Amateurbereich dabei unterscheidet? Meistens gehen in den unterklassigen Liegen Entlassungen oder Wechsel geräuschloser über die Bühne. Überhaupt keine Nebengeräusche soll es beim FC Mindeltal in der Kreisklasse West 1 geben. Der FC und Jürgen Streit, Trainer der ersten Fußballmannschaft, beenden zum Saisonende die Zusammenarbeit. Man trenne sich im Einvernehmen, wie der Verein gegenüber unserer Redaktion mitteilte.

Jürgen Streit holte den FC Mindeltal aus der sportlichen Krise

Aktuell belegt der FC Mindeltal in der Tabelle der Kreisklasse West 1 den sechsten Platz mit 22 Punkten nach 15 absolvierten Spielen. Sieben Siege, ebenso viele Niederlagen und ein Unentschieden sind die Bilanz bis zur Winterpause. Das Torverhältnis ist ausgeglichen (32:32). Warum kommt bei den mindestens durchschnittlichen Leistungen überhaupt zur Trennung? Vereinsvorsitzender Matthias Brenner sagt: "Jürgen kam selber auf uns zu und sprach an, dass der Zeitpunkt einfach der Richtige ist. Man hatte zusammen Erfolg und eine gute Zeit. Da soll es nicht im Schlechten auseinandergehen." Das Fazit falle aus Vereinssicht durchweg positiv aus. Es sei der Nichtabstieg erreicht worden und im Jahr darauf habe man am Aufstieg schnuppern können.

