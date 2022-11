Fußball

vor 19 Min.

„Wenn sie schlecht trainieren, spielen sie nicht“

Plus Was Karl Kalchschmid, Trainer des SV Neuburg/Kammel, über seine fußballspielenden Söhne sagt. Einer der beiden wird im Kreisklasse-Hit nicht dabei sein.

Von Alois Thoma Artikel anhören Shape

In der vergangenen Fußball-Saison brachte sich der SV Neuburg erst durch einen fulminanten Endspurt in der Kreisklasse West 1 endgültig in Sicherheit. Diesmal mischt Ihr Team vorne mit, Herr Kalchschmid. Sie als Trainer können uns bestimmt verraten, was der Grund für den Umschwung ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen