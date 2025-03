Zehn Ziemetshauser verlieren Lokalderby in der Nachspielzeit

Mit einem späten Treffer in der 94. Minute entschied der TSV Dinkelscherben am Sonnatgnachmittag das Lokalderby der Fußball-Bezirksliga Nord gegen den TSV Ziemetshausen für sich. Zum Treffen der beiden Teams, deren Sportgelände gerade einmal zehn Kilometer auseinander liegen waren 350 Zuschauer gekommen. Schon nach 15 Minuten musste der Ziemetshauser Colin Fendt wegen einer Verletzung ausgewechselt werden. Für den Offensivspieler kam Neuzugang Lorik Mataj in die Partie. Und der ehemalige Thannhauser sorgte in der 38. Minute für die erste Großchance. Doch Mataj schoss aus der Mitteldistanz völlig freistehend knapp am linken Pfosten vorbei.

