Wiesenbach verteidigt Titel: Spannende Kreismeisterschaft in Günzburg

Plus Die Spielvereinigung aus Wiesenbach verteidigt bei der Futsal-Kreismeisterschaft den Titel. Große Enttäuschung gibt es nach einer Entscheidung des Spielleiters.

Dass der Hallenfußball auch nach der zweijährigen Pause ein echter Zuschauermagnet ist, wurde beim Finalturnier um den Kreismeistertitel um den Sparkassencup eindrucksvoll bewiesen. Etwa 800 Zuschauerinnen und Zuschauer kamen zur Endrunde in die Günzburger Rebayhalle und sahen spannende Partien. Die SpVgg Wiesenbach sicherte sich wie schon im Jahr 2020 den Titel. Der Kreisligist besiegte den FC Günzburg in einem spannenden Finale mit 2:1.