Günzburgs Handballreserve am Samstag beim TSV Bobingen zu Gast

Am Samstagabend steht für die zweite Männermannschaft des VFL Günzburg die nächste schwere Auswärtsaufgabe bevor. Die Spieler um das Trainergespann Groß/Buck sind zu Gast beim TSV Bobingen. Die Gastgeber aus dem Augsburger Raum belegen mit 20:18 Punkten den siebten Platz, die Günzburger konnten mit dem Sieg aus der Vorwoche ihr Punktekonto auf 23:15 erhöhen und belegen hiermit den fünften Platz in der Bezirksoberliga.

Mit einem Auswärtssieg könnten die Weinroten ihre Position festigen und bei aktuell noch drei ausstehenden Partien den TSV Bobingen hinter sich lassen. Dass dies kein einfaches Unterfangen wird, zeigte bereits das Hinspiel. Ganz am Ende konnte die junge Günzburger Truppe – getragen vom heimischen Publikum – die beiden Punkte erringen (32:29). In Bobingen erwartet die Männer um Torschütze Kilian Grimm nun eine heimstarke und eingespielte Mannschaft. Nur zweimal mussten die Bobinger die heimische Halle bisher als Verlierer verlassen.

Günzburg-Trainer Buck: Müssen vor allem Bobingens Torschützen Müller stoppen

Die Trainingswoche nutzten die Günzburger, um sich auf den Gegner vorzubereiten. „Wir müssen das Tempospiel der Bobinger unterbinden und auf der anderen Seite unsere Stärken in der ersten und zweiten Welle ausspielen. Zusätzlich müssen wir die individuell stark besetzten Gäste stoppen, allen voran ihren Top-Torschützen Moritz Müller“, so Buck. Anpfiff in Bobingen ist um 20 Uhr. (AZ)