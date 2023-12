Gruppen ausgelost für Futsal-Kreismeisterschaft in Günzburg

Nach Weihnachten findet in der Günzburger Rebayhalle der Sparkassencup statt. Die Kreismeisterschaft ist zugleich die Qualifikationsrunde für das nächste Hallenfußballturnier.

Nach den Weihnachtsfeiertagen betreten einige Fußballteams aus dem Landkreis Günzburg das Parkett. Am Freitag, 29. Dezember, findet in Günzburg der Sparkassencup 2023 statt, auch bekannt als Futsal-Kreismeisterschaft. Wie jedes Jahr werden auch heuer wieder einige Hundert Hallenfußball-Begeisterte in der Rebayhalle erwartet. Das Turnier ist sogleich die Qualifikation für die Hallenmeisterschaft des Fußballkreises Donau.

Auslosung der Kreismeisterschaft im Hallenfußball im Landkreis Günzburg

Am Donnerstagnachmittag war in Räumlichkeiten der Sparkasse Günzburg-Krumbach Auslosung, unter anderem im Beisein vom Günzburger Landrat Hans Reichhart. In die Gruppe 1 wurden Türk Gencler Birligi Günzburg, VfR Jettingen, TSG Thannhausen und SC Bubesheim gezogen. Die Gruppe 2 besteht aus den Teams vom FC Günzburg, FC Grün-Weiß Ichenhausen, SpVgg Wiesenbach sowie TSV Krumbach. Beginn ist um 18 Uhr, gespielt wird je Paarung zwölf Minuten. Für den Platzwechsel sind etwa zwei Minuten veranschlagt.

Futsal-Spiele versprechen Dynamik und taktische Raffinesse

Fatih Kayan, Spielleiter Kreis Donau beim Bayerischer Fußball-Verband, sagt unserer Redaktion, die Endrunde des 40. Sparkassen-Cups sei nicht nur ein bemerkenswertes Jubiläum, sondern präsentiere zudem die Futsal-Elite aus dem Kreis Günzburg. "Die Vorrunden haben bereits eindrucksvoll gezeigt, welches Potenzial und welche Dynamik in unseren Teams stecken. Mit taktischer Raffinesse, technischer Brillanz und temporeichem Spielgeschehen erwarte ich von dieser Endrunde ein Meisterwerk an Futsal."

Die Sparkasse Günzburg-Krumbach als Hauptsponsor des Events teilt mit, man sei stolz darauf, die Futsal-Kreismeisterschaft bereits im 40. Jahr zu unterstützen und damit die Fußballgemeinschaft in der Region zu fördern. "Wir freuen uns auf spannende Spiele beim Finalturnier darauf, die Begeisterung für den lokalen Fußball live und vor Ort zu erleben." Landrat Hans Reichhart sagt: „Der Sparkassencup ist ein sportliches Highlight hier im Landkreis Günzburg. Die Gruppenauslosung verspricht spannende Partien auf dem Spielfeld. Wir sind gespannt auf die Matches und hoffen, dass die Zuschauer faire und mitreißende Spiele erleben.“

Futsal-Regeln im Überblick

Gespielt wird mit den international etablierten Hallenfußball-Regeln: Auf Handballfeld mit Handballtoren, Strafräume sind mit einem Radius von sechs Metern durch eine rote Linie gekennzeichnet. Das Spielgerät ist ein spezieller Futsal-Ball (reduziertes Sprungverhalten, kleinerer Umfang, weniger Gewicht gegenüber gewöhnlichem Fußball). Ein Torhüter und vier Feldspieler stehen pro Mannschaft auf dem Platz, maximal sieben Auswechselspieler sind erlaubt. Die Uhr läuft wie beim Eishockey auf Null herunter, kann aber über ein Signal des Schiedsrichters bei längeren Unterbrechungen angehalten werden. Futsal-Spiele sind in der Regel temporeicher als normale Fußballspiele, es fallen auch öfter Tore.

Die SpVgg Wiesenbach sicherte sich vergangenes Jahr wie schon 2020 den Titel. Der Kreisligist besiegte den FC Günzburg in einem spannenden Finale mit 2:1.