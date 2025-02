Bezirksoberliga: Erleichterung nach Heimsieg beim TSV Niederraunau

Nach drei sieglosen Spielen konnten die Niederraunauer Handballer gegen die SG 1871 Augsburg/Gersthofen wieder einen Sieg einfahren. Im Heimspiel gewannen die Raunauer Jungs mit 31:27 (16:13) und beendeten damit eine längere Durststrecke in der Bezirksoberliga.

Das Spiel begann offen mit schnellen Toren auf beiden Seiten. Beim 5:4 nach sieben Minuten gingen die Gäste erstmals in Führung. Es sollte die einzige Führung bleiben. Die Niederraunauer spielten im Angriff sehr konzentriert und nutzten weiterhin ihre Chancen. Ex-Kapitän und Rückkehrer Christoph Schäfer sorgte zudem für mehr Stabilität in der Abwehr. Mit einem 6:0-Lauf konnten sich die Raunauer zur Mitte der ersten Halbzeit mit 10:5 absetzen. Die routinierten Gäste ließen sich jedoch nicht abschütteln und kämpften sich wieder heran. Immer wieder konnten die Augsburger durch individuelle Fehler in der Raunauer Abwehr durchbrechen und so zu einfachen Toren kommen. Mit einer 16:13-Führung für den TSV Niederraunau ging es in die Pause.

Niederraunau sichert sich gegen Augsburg/Gersthofen den ersten Sieg nach drei Niederlagen

Nach dem Seitenwechsel sorgten Blösch und Hegenbart für eine 19:15-Führung. Vor allem Vincent Hegenbart zeigte an diesem Tag eine gute Angriffsleistung und wurde mit zehn Treffern bester Werfer. Doch die komfortable Führung währte nicht lange. Innerhalb von drei Minuten glichen die Gäste aus und das Spiel war völlig offen. Beim Stand von 20:20 hatten beide Mannschaften die Chance, in Führung zu gehen, sie vergaben aber mehrmals. Die Heimmannschaft hatte das bessere Händchen und ging in der entscheidenden Phase mit drei Toren in Folge wieder in Führung. Hinzu kam, dass sich die Gäste durch mehrere Zwei-Minuten-Strafen selbst enorm schwächten. So konnte Mittelmann Oliver Blösch in Überzahl immer wieder gute Chancen für sich und seine Mitspieler kreieren. Niederraunau kassierte zwar noch einige Gegentreffer, konnte aber im Angriff überzeugen. Daniel Schmid setzte mit seinem verwandelten Sieben-Meter-Wurf zum 31:27 den Schlusspunkt.

Nach dem Arbeitssieg konnte der TSV endlich wieder zwei Punkte einfahren. Am kommenden Wochenende geht es gegen den TSV Haunstetten II um den nächsten Sieg. (AZ)

TSV Niederraunau: Klaußer, Fieger (beide Tor), Liedel, M. Hegenbart (1), Brühmüller (2), Schmid (6/4), Schäfer, Eheim (3), Egger (2), Sauter, Vracevic, Blösch (7/1), V. Hegenbart (10)