Blösch und Schmid werfen Niederraunau zum Kantersieg

Die Handballer des TSV Niederraunau haben im Bezirksoberliga-Heimspiel gegen den BHC Königsbrunn einen souveränen 34:23 (20:11)-Erfolg gefeiert. Vor allem das Duo Oliver Blösch und Daniel Schmid brillierte mit insgesamt 24 Treffern, während Torhüter Moritz Fieger mit starken Paraden zur Überlegenheit beitrug.

Von Beginn an dominierte Niederraunau die Partie. Bereits nach neun Minuten lag das Team mit 7:2 in Front und zwang die Gäste zu einer Auszeit. In der Offensive nutzten die Schützen von Trainer Ferit Celik ihre Chancen im 7-gegen-6 eiskalt aus. Königsbrunn konnte dem druckvollen Spiel der Hausherren nicht standhalten. Besonders Blösch und Schmid waren in der ersten Halbzeit kaum zu stoppen und erzielten 16 der 20 Tore bis zur Pause, die Niederraunau mit einem beruhigenden 20:11-Vorsprung erreichte.

Auch in der zweiten Halbzeit ließen die Raunauer nichts anbrennen. Trotz einer kurzen Phase der Nachlässigkeit blieb das Team defensiv stabil und kombinierte variabel. Eheim, Hegenbart und Sauter trugen sich ebenfalls in die Torschützenliste ein, doch die „Blösch-Schmid-Show“ blieb das Highlight des Spiels. Schmid traf 14-mal (davon sechs Siebenmeter), Blösch steuerte zehn Tore bei – mehr als Königsbrunn insgesamt in Halbzeit zwei erzielte .Mit diesem klaren Erfolg gehen die Raunauer selbstbewusst in die letzten beiden Saisonspiele. (AZ)

TSV Niederraunau: M. Fieger, M. Klaußer (beide Tor) – F. Rohrhirsch, M. Hegenbart (1), M. Sauter (2), M. Brühmüller (1), D. Schmid (14/6), J. Eheim (2), L. Vracevic, V. Fraas, O. Blösch (10), V. Hegenbart (4).