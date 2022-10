Der TSV Niederraunau ist im Abstiegskampf angekommen

Eine starke Halbzeit reicht einfach nicht: Nach der vierten Niederlage in Folge rätselt der Handball-Landesligist TSV Niederraunau über die Ursachen des Übels.

Mit 22 Gegentoren in einer Halbzeit lässt sich in der Landesliga kein Spiel gewinnen. Diese leidvolle Erfahrung mussten die Handballer des TSV Niederraunau in ihrem Heimspiel gegen den TSV Landsberg machen. Am Ende unterlagen die Mittelschwaben unglücklich und vor allem vermeidbar 33:36. Zur Halbzeit hatten sie noch mit sechs Toren Differenz geführt.

Totaler Einbruch

Die Niederlage ist ein Spiegelbild der nun vier in Folge verlorenen Spiele. Die junge Niederraunauer Mannschaft spielt in der ersten Halbzeit mutigen, ansehnlichen, ja teilweise begeisternden Handball und bricht dann in der zweiten Halbzeit komplett ein. Es ist leicht gesagt, dass lediglich die Fehler des zweiten Spielabschnitts abgestellt werden müssen, um zu punkten. Die Schwachstellen sind allerdings so vielfältig wie kompliziert. Trainer Johannes Rosenberger steht nun vor der schwierigen Aufgabe, die richtigen Schlüsse für die nächsten Spiele zu ziehen.

Dass der TSV Niederraunau guten Handball spielen kann, zeigte das Team von Beginn an. Aus einer sicheren Abwehr heraus wurden schnelle Angriffe perfekt umgesetzt und auch im Positionsangriff fand die Rückraum-Achse Moritz Kornegger, Oliver Blösch und Gabriel Scholz Lösungen für hochprozentige Abschlüsse. Florian Rothermel vollstreckte sicher und so gingen die Hausherren schnell 6:1 in Führung. Die Gäste aus Landsberg wirkten hier komplett überfordert, berappelten sich aber im Laufe der ersten Halbzeit und konnten auf 10:6 verkürzen.

20:14 zur Pause

Doch Niederraunau konterte wieder souverän. Maximilian Klaußer im Tor parierte mehrfach sehenswert und das Tempospiel funktionierte weiter hervorragend. Dies führte zu einem komfortablen 20:14-Pausenstand.

Zu diesem Zeitpunkt rechnete wohl kaum einer der über 350 Zuschauer mit einem Einbruch der Hausherren. Zu groß war der Leistungsunterschied zwischen den Teams gewesen.

Lesen Sie dazu auch

Doch genau das passierte auf extreme Weise. Von Beginn der zweiten Halbzeit an sollte beim TSV Niederraunau rein gar nichts mehr gelingen. Im Angriff wurden reihenweise klare Chancen vergeben, darunter mehrere freie Würfe und zwei Siebenmeter. Noch gravierender war allerdings der Leistungsabfall in der Defensive. Die Abwehr wirkte komplett unorganisiert und lud die Gäste quasi zum Torewerfen ein. Außerdem bekamen auch die Torhüter keinen Ball mehr zu fassen.

Aufsteiger dreht das Spiel

Der Aufsteiger drehte das Spiel binnen kürzester Zeit und ging beim 25:26 (46.) erstmals in Führung. Das Momentum konnte auch durch eine Auszeit von Rosenberger nicht gebrochen werden und Landsberg zog in der Folge Tor um Tor davon. Auch eine Manndeckung und später eine komplett offene Deckung brachten keine Wende. (AZ)

TSV Niederraunau Klaußer, Mayer; Egger (1), Rothermel (8/3), Eheim, Thalhofer (1), Mutzel, Horn, Schäfer (3), Scholz (9), Klaußer, Blösch (5), Kornegger (2), Hegenbart (4)