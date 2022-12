Der TSV Niederraunau siegt ganz souverän

In Burghausen hat der Handball-Landesligist TSV Niederraunau dank eines klaren Konzepts weit weniger Mühe als erwartet. Hält die Serie bis in die Winterpause?

Es war ein weiter Weg, aber er hat sich auf jeden Fall gelohnt: Die Landesliga-Handballer des TSV Niederraunau haben die Partie beim SV Wacker Burghausen souverän gewonnen und konnten in der Tabelle bis auf einen Punkt zum Gastgeber aufschließen. Mit ihrem 28:17 betätigten die Mittelschwaben ihren Aufwärtstrend.

Gut vorbereitet und bestens ausgeruht

Gut vorbereitet und nach einer spielfreien Phase bestens ausgeruht starteten die Niederraunauer in die Partie beim Tabellensechsten, der in der Saison zuvor in die Landesliga aufgestiegen war. Der Beginn dieses für Raunau letzten Auswärtsspiels der Hinrunde gestaltete sich noch sehr ausgeglichen. Von Anfang an war jedoch bemerkbar, dass die Niederraunauer Abwehr sicher stand und Jakov Sumic für den nötigen Rückhalt sorgte. Jedoch machte man selbst im Angriff auch unnötige technische Fehler oder scheiterte am gegnerischen Keeper. So stand es in der 20. Minute 7:7, ehe sich die Raunauer Jungs mit einem 3:0-Tore-Lauf durch zwei Treffer von Melvin Ugur und einen von Florian Rothermel erstmals absetzen konnten. Rothermel besiegelte mit einem Siebenmeter dann auch die bereits beruhigende 13:7-Halbzeitführung.

Nach dem Seitenwechsel dominierte die stabile Niederraunauer Abwehr um Kapitän Christoph Schäfer weiter das Spielgeschehen. Ballgewinne durch Oliver Blösch wurden sicher im Tempogegenstoß von Rothermel verwertet und im Positionsangriff konnte Gabriel Scholz mit Rückraumtreffern dafür sorgen, dass die Führung weiter wuchs.

Jakov Sumic hält überragend

Hinten ließ der TSV nichts mehr anbrennen und die Würfe der Burghauser entschärfte der überragende Sumic Mal für Mal – unter anderem bei drei Siebenmetern. Im Angriff fanden nun auch die Kreisläufer Fabio Mutzel und Christoph Schäfer immer besser statt. Zwei Minuten vor Schluss erhöhte Michael Klaußer mit einem schönen Rückraumtor auf elf Tore Führung. Diesen Vorsprung konnte Niederraunau halten, nachdem der nun gekommene Maxi Klaußer noch zwei sehenswerte Paraden beigetragen hatte.

Seit vier Begegnungen sind die Mittelschwaben nun ungeschlagen. Am kommenden Samstag, 10. Dezember, kommt der Tabellendritte aus Herrsching ins Krumbacher Schulzentrum. Hier wollen sich die Niederraunauer mit einem Sieg in die Winterpause verabschieden. (AZ)

So haben sie gespielt

TSV Niederraunau

Sumic, Ma. Klaußer

Ugur (2), Mi. Klaußer (1), Rothermel (8/4), Thalhofer, Kornegger (3), Egger (3), Mutzel (1), Schäfer (1), Eheim (1), Blösch (2), Hegenbart, Scholz (6/2)