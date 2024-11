Der TSV Niederraunau siegt mit der Kraft der Jugend

Mit einem sicheren 33:28 (20:13)-Erfolg gegen die Reserve des TSV Haunstetten hat der TSV Niederraunau wichtige Punkte im Aufstiegsrennen der Bezirksoberliga geholt. Nach zuvor zwei sieglosen Spielen zeigte sich die Mannschaft deutlich verbessert.

Die Partie begann offen, der reaktivierte Matthias Bause erzielte nach knapp drei Minuten den Führungstreffer für die Gäste. Aufseiten der Gastgeber trafen Oliver Blösch, Moritz Hegenbart und Daniel Schmid, Niederraunau lag nach sieben Minuten erstmals in Führung. Bis zum 9:9 blieb das Spiel offen, ehe sich die Raunauer mit vier Toren in Folge leicht absetzen konnten. Bis zur Halbzeit spielten die Mannen von Trainer Ferit Celik konzentriert weiter, nutzten ihre Chancen und Moritz Fieger im Tor entschärfte einige Würfe. Mit einer komfortablen 20:13-Führung ging es in die Kabine.

Vorsprung ausgebaut

Nach einem guten Start in die zweite Halbzeit konnten die Hausherren den Vorsprung auf neun Tore ausbauen (26:17/40.). In der Folge wurde munter gewechselt, zudem wurden einige Varianten ausprobiert. Dies ging zulasten des Spielflusses und der Abwehrleistung. Die Gäste kamen noch einmal auf fünf Tore heran, doch der Sieg war in der zweiten Halbzeit ungefährdet.

Die Niederraunauer zeigten eine ordentliche Leistung. Mit Max Brühmüller, Valentin Fraas, Jonas Pfeiffer und Niklas Lindner standen erstmals vier A-Jugendspieler im Bezirksoberliga-Kader. Lindner, der bereits im vergangenen Spieljahr fester Bestandteil der Mannschaft gewesen war, beschenkte sich zu seinem 18. Geburtstag mit fünf Treffern selbst und war damit bester Feld-Torschütze der Heimmannschaft.

Nach diesem Pflichterfolg gilt es für die Mittelschwaben nun, nachzulegen. Die nächste Aufgabe wird ungleich mühsamer werden: Am kommenden Samstag, 16. November, gastiert der TSV Niederraunau beim TSV Bobingen. Der Gegner hat sich ebenfalls erst drei Minuspunkte eingehandelt und könnte im weiteren Saisonverlauf durchaus an der Tabellenspitze mitmischen.

So haben sie gespielt

TSV Niederraunau: Klaußer, Fieger; Lindner (5), M. Hegenbart (2), B. Egger (4), Brühmüller (2), Schmid (7/3), Eheim (4), T. Egger (3), Pfeiffer, Sauter, Fraas, Blösch (4), V. Hegenbart (2)