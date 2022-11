Der TSV Niederraunau spielt nicht glanzvoll, aber effektiv

Der Handball-Landesligist TSV Niederraunau macht gegen den TSV Haunstetten II vieles besser als während der fünf Partien lang anhaltenden Niederlagenserie.

Pflichtaufgabe erfüllt: Nach fünf Niederlagen am Stück haben die Landesliga-Handballer des TSV Niederraunau endlich wieder gewonnen. Das 25:21 gegen den TSV Haunstetten II könnte für den weiteren Saisonverlauf Gold wert sein. Insbesondere die über 40 Minuten sehr gute Abwehrarbeit und eine gute Torwartleistung machen den Mittelschwaben Mut, dass die Runde nun eine positive Wendung nehmen kann. Die Erleichterung war den Raunauer Jungs und den mehr als 400 Zuschauern im Schulzentrum zu Krumbach nach dem Schlusspfiff anzumerken.

Viele Fans stehen hinter dem Team

Es ist aus Sicht der TSV-Verantwortlichen bemerkenswert, dass trotz der wenig erfreulichen Tabellensituation immer noch viele Fans den Weg ins Schulzentrum finden und das Team unterstützen.

Im Duell gegen den Tabellennachbarn aus Augsburg war ein Sieg Pflicht und der TSV Niederraunau meisterte diese Aufgabe zwar nicht glanzvoll, aber dafür effektiv. Der enorme Druck des Gewinnen-Müssens war dem jungen Team allerdings von Anfang an anzumerken. Zwar konnten wie so oft im Angriff gute Chancen herausgespielt werden, doch in der Abwehr fehlte bisweilen die Entschlossenheit, bis zum Ende der langen Gäste-Angriffe konzentriert dagegenzuhalten.

Das Spiel startete mit einem Gäste-Tor. Dieser erste Angriff sollte ein Vorgeschmack auf die Haunstetter Taktik über die gesamte Spieldauer werden. Durch lange und beinahe einschläfernde Angriffe wollte man dem Tempospiel der Niederraunauer den Zahn ziehen. Und das gelang in den ersten 20 Minuten sehr gut. Niederraunau stand zwar meist einige Zeit solide in der Abwehr, doch selbst nach mehreren Stopps schaffte es Haunstetten immer wieder, eine gute Chance herauszuspielen. Da die Torhüter die meisten hochprozentigen Würfe nicht parieren konnten, wuchs der Rückstand der Hausherren bis auf 7:11 an.

Worte während der Auszeit wirken

Coach Johannes Rosenberger sah sich nach diesen Rückschlägen zu einer Auszeit gezwungen und fand dabei offensichtlich die richtigen Worte. Durch konsequent und zielstrebig vorgetragene Angriffe über den starken Spielmacher Oliver Blösch und eine konzentrierte Abwehrarbeit wurde der Rückstand sukzessive verkürzt. Der aktive Jakob Eheim erzielte kurz vor dem Halbzeitpfiff sogar den 13:13-Ausgleich.

Es war also alles offen und Niederraunau nahm das Selbstbewusstsein der Aufholjagd mit in die zweite Halbzeit. Haunstetten spielte im Angriff weiterhin kontrolliert, fand aber kaum noch Lücken. Die wenigen Chancen wurden vom nun starken Jakov Sumic vereitelt.

Da auch der Angriff der Niederraunauer effektiv blieb, konnte bereits nach wenigen Minuten eine 16:13-Führung erspielt und diese in der Folge weiter ausgebaut werden. Moritz Kornegger steuerte nun wichtige Tore bei und auch die Außenspieler wurden weiter stark eingesetzt. Florian Rothermel, Jakob Eheim und Adrian Thalhofer nutzen ihre Chancen dabei sehr gut. Erstmals in dieser Saison wurde auch Kreisläufer Fabio Mutzel gut in Szene gesetzt. Er nutzte dies für seine zwei ersten Landesliga-Tore. Auch eine offensivere Deckung der Gäste änderte nichts mehr am Spielgeschehen und Niederraunau holte einen verdienten Sieg.

Als nächster Gegner wartet die noch punktlose Reserve des TuS Fürstenfeldbruck. Der TSV Niederraunau kann nach fünf Niederlagen nun mit etwas mehr Selbstvertrauen nach München reisen.

So haben sie gespielt

TSV Niederraunau: Ma. Klaußer, Sumic; Ugur, Mi. Klaußer (1), Rothermel (6/3), Thalhofer (2), Kornegger (3), Mutzel (2), Schäfer, Eheim (3), Egger, Blösch (3), Hegenbart (1), Scholz (4/1)