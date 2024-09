Der TSV Niederraunau startet das Projekt Wiederaufstieg

Zum ersten Mal seit knapp 30 Jahren treten die Handballer des TSV Niederraunau wieder auf Bezirksebene an. Nach einer langen und nervenaufreibenden Landesliga-Saison, die manche Höhen, aber auch einige Tiefen hatte, konnten die Mittelschwaben das Ruder nicht mehr herumreißen und stiegen in die Bezirksoberliga Schwaben ab. Es soll ein kurzer Aufenthalt werden. Die Mission heißt Wiederaufstieg.

Nachspiel am „grünen Tisch“

Die junge Mannschaft um den erfahrenen Trainer Markus Waldmann schaffte es letztlich nicht, ihr Potenzial konstant auf das Spielfeld zu bringen und in den entscheidenden Begegnungen ihre Leistung abzurufen. Es ist auch im Rückblick hervorzuheben, dass die Jungs insbesondere in den Entscheidungsspielen gegen den FC Bayern München eine großartige Moral zeigten. Nach einem dramatischen Saisonfinale und einer strittigen Entscheidung um das Ergebnis im Entscheidungsspiel, verbunden mit einem harten und langen Kampf am „grünen Tisch“, musste der TSV Niederraunau den Tatsachen letztlich in die Augen blicken und den Abstieg akzeptieren.

Die Mannschaft ist dadurch noch enger zusammengerückt und arbeitete in der Vorbereitung hart und zielstrebig. Zudem gab es einige Veränderungen im Trainerteam und auch im Kader.

Von Spielfeld auf die Trainerbank

Als neuer Cheftrainer wird Ferit Celik die Raunauer Jungs betreuen. Aufgrund einer schwerwiegenden Knieverletzung wechselt der langjährige Landesliga-Spieler (TSV Niederraunau, TSV Göggingen und TSV Haunstetten) vom Spielfeld auf die Trainerbank. Der frischgebackene C-Schein-Inhaber will die Mannschaft wieder zurück auf die nun Oberliga genannte fünfte Spielebene führen. Markus Waldmann organisierte und leitete den Großteil der Saisonvorbereitung. In einem Gespräch zwischen ihm, den Verantwortlichen und den Führungsspielern wurde kurz vor Saisonbeginn die einvernehmliche Entscheidung getroffen, dass er künftig einen Schritt zurücktritt und die Verantwortung an Celik übergibt.

Schon zuvor war klar gewesen, dass Mathias Waldmann, der dem Verein jahrelang als Aushängeschild, Leistungsträger und Jugendtrainer seinen Dienst erwiesen hatte, sein Amt als Co- und Athletiktrainer abgeben wird. Die Torhüter des Vereins bleiben unterdessen bei Armin Hessheimer in den besten Händen. Der Handballer, der jahrelang mit Maximilian Jekle eines der gefürchtetsten Torhüter-Duos Bayerns bildete, wird weiterhin sein Wissen an die Jungen weitergeben. Daniela Schiefele wird sich als „gute Seele“ des Teams wie schon seit Jahrzehnten um die gesundheitliche Betreuung der Mannschaft kümmern.

Kern des Teams bleibt zusammen

Der Kern des Teams bleibt trotz des Abstiegs zusammen. Einzig den schmerzlichen Verlust von Johannes Rosenberger muss die Mannschaft kompensieren. Er kann aus gesundheitlichen Gründen seine Spielerkarriere nicht fortsetzen und wird in Langenau seine zweite Station als Trainer angehen.

Im Kader des TSV Niederraunau sollen die erfahrenen Spieler im Kader weiter Verantwortung übernehmen und mit ihren Aufgaben wachsen. Kapitän Björn Egger, Rückraum-Shooter und emotionaler Leader Moritz Kornegger und Spielmacher Oliver Blösch werden ihr Team weiter im Rückraum anführen. Auf den Außenpositionen möchten Timo Egger, Jakob Eheim und Routinier Adrian Thalhofer ihre Mannschaft durch clevere Ballgewinne, sichere Abschlüsse und Gegenstoßtore entlasten. Das Kreisläufertrio, bestehend aus Moritz Hegenbart, Fabio Mutzel und Michael Sauter wird durch Rückkehrer Leopold Haas verstärkt.

Im Tor muss das Team langfristig auf Dominik Kohl verzichten. Die schlimmen Befürchtungen, der talentierte Youngster könne sich einen Kreuzbandriss zugezogen haben, bestätigten sich letztlich. Die entstandene Lücke neben Maximilian Klaußer konnte mit Neuzugang Moritz Fieger (TSV Friedberg) gefüllt werden. Der frühere Bayernauswahl- und Jugendbundesligaspieler kennt viele Niederraunauer aus der Jugend und wird der Mannschaft dank seiner Klasse sofort helfen können.

Der zweite externe Neuzugang heißt Daniel Schmid und kommt vom TSV Blaustein. Trotz seiner jungen Jahre konnte er bereits Erfahrung in der Dritten Liga und in der Württemberg-Liga sammeln und bringt die dazugehörige Härte in der Abwehr mit. Vorne überzeugt das Kraftpaket mit überraschenden Würfen aus dem Rückraum und seiner Beweglichkeit.

Ungewiss sind aktuell die Einsatzchancen von Abwehrspezialist Michael Klaußer (Reha aufgrund einer Schulterverletzung) und Rückraumspieler Vincent Hegenbart (Auslandsaufenthalt).

Hiobsbotschaft für den TSV Niederraunau

Eine Hiobsbotschaft ereilte die Raunauer Jungs bereits in den ersten Wochen der Vorbereitung: Melvin Ugur, der sich gerade von einer hartnäckigen Virusinfektion erholt hatte, riss sich im Training das Kreuzband und wird voraussichtlich die ganze Saison ausfallen.

Komplettiert wird der Kader von den Talenten Kai Clemente (Rückraum), Niklas Lindner (Rückraum), Max Brühmiller (Außen), Niklas Tschulik (Kreis) und Nico Jekle (Tor). Bis auf Kai Clemente können alle Handballer noch in der A-Jugend spielen und dort Praxis sammeln. Teilweise zeigten die Talente bereits in der vergangenen Saison, dass sie dem Team auch im Männerbereich helfen können.

Auftakt beim TSV Bäumenheim

Zum Saisonstart in der Bezirksoberliga tritt der TSV Niederraunau am Samstag, 14. September 2024, beim TSV Bäumenheim an. Anwurf in der Sporthalle am Rathausplatz ist um 19.30 Uhr.