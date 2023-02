Derby in Ottobeuren: TSV Niederraunau will im Abstiegskampf nachlegen

Die Niederraunauer Handballer wollen im Abstiegskampf nachlegen. Im Allgäu treffen zwei Landesliga-Dinos aufeinander.

Am Samstag kommt es im Allgäu zum Aufeinandertreffen zweier Landesliga-Dinos. Erwartet wird ein hitziges Spiel der zwei Tabellennachbarn: Der TSV Niedrraunau konnte sich am vergangenen Samstag zu Hause mit 35:23 gegen den Eichenauer SV durchsetzen. Nach einer durchweg starken Mannschaftsleistung konnte – nach zwei Niederlagen in Folge – ein Ausrufezeichen im Kampf um den Klassenerhalt gesetzt werden. Über weite Teile des Spiels zeigten die Raunauer Jungs defensiv wie offensiv starken Landesligahandball.

Durch die zwei Punkte haben sich die Raunauer, mit 11:15 Zählern auf den 7. Platz vorgeschoben und stehen somit nicht mehr auf einem Abstiegsplatz. Eine positive Nachricht für alle Handballfans aus der Krumbacher Region – allerdings nur eine Momentaufnahme.

Zwei zuletzt formstarke Teams treffen aufeinander

Die Allgäuer konnten am vergangenen Wochenende ebenfalls, gegen Burghausen, doppelt punkten und stehen dadurch auf dem vierten Tabellenplatz mit 14:12 Punkten. Beim Hinspiel im altehrwürdigen Schulzentrum in Krumbach mussten sich die Raunauer noch ersatzgeschwächt knapp mit 29:30 geschlagen geben.

Am Samstag hoffen die Spieler um Coach Rosenberger auf einen Sieg gegen die starken Allgäuer. Einstellen müssen sich die Raunauer auf eine vor allem physisch äußerst robuste Mannschaft und auf eine stimmungsvolle Halle.

Die Raunauer haben eine intensive und gute Trainingswoche hinter sich und gehen somit durchweg positiv in das Spiel. Mit einem Sieg könnten sich die Raunauer einen kleinen Puffer im Abstiegskampf erspielen und den Anschluss zum gesicherten Mittelfeld herstellen. Umso mehr setzen die Männer um Kapitän Schäfer auf die zahlreiche Unterstützung ihrer treuen Fans im nicht all zu fernen Ottobeuren am Samstag um 20 Uhr. (AZ)

Lesen Sie dazu auch