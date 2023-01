Deutliche Niederlage gegen München: TSV Niederraunau auf Abstiegsplatz

Die Rückrunde beginnt ernüchternd: Die Raunauer Handballer unterliegen auswärts beim HT München II deutlich und stehen in der Landesliga auf dem neunten Platz.

Zum Rückrundenstart verliert die erste Mannschaft des TSV Niederraunau bei der Zweiten des HT München am Samstag deutlich mit 29:38 (16:17). Mit der Niederlage befinden sich die Raunauer Jungs nun auf dem neunten Platz und somit aktuell auf einem Abstiegsplatz.

Das Auswärtsspiel begann ausgeglichen, Tore durch Gabriel Scholz und Moritz Kornegger markierten die 4:3-Führung nach acht Minuten. In Folge übernahm die gut aufgestellte Reserve des Bayernligisten die Führung. Durch einige Zeitstrafen und das daraus folgende Unterzahlspiel bekam Niederraunau keinen Zugriff in der Abwehr. Obwohl Maxi Klaußer im Tor gut parierte, gelangen der Heimmannschaft zu einfache Tore über Außen und den Kreis. Der Raunauer Angriff hielt dennoch dagegen. Immer wieder kamen die Rückraumspieler Blösch, Kornegger und Scholz gegen die offensive Abwehr zu guten Abschlüssen. Zur Halbzeit stand ein ausgeglichenes 17:16 aus Münchner Sicht auf der Anzeigetafel.

Niederraunauer Defensive macht es den Münchnern zu leicht

Mit hohem Tempo beider Mannschaften ging es im zweiten Durchgang genau so weiter wie im ersten. Technische Fehler und Ungenauigkeiten auf Raunauer Seite ließen die Gastgeber auf 22:17 nach 35 Minuten wegziehen. Niederraunaus Coach Rosenberger musste früh das Team-Time-out ziehen, um seine Männer noch einmal zu ordnen.

Zu leicht machte es die Raunauer Abwehr der Heimmannschaft, immer wieder brachen die Spieler der HT München durch und trafen das Tor sicher. Vincent Hegenbart und Melvin Ugur stemmten sich im Angriff dagegen und bis zum 26:29 in der 51. Minute war die Möglichkeit noch da.

Doch dann wieder das gleiche Bild: hektisch und ungenau in der Offensive, zu wenig Gegenwehr in der Defensive. So wurde der Spielstand immer deutlicher, und am Ende standen die Raunauer Jungs mit einer deutlichen Niederlage da.

Am kommenden Samstag will das Team von Trainer Rosenberger Wiedergutmachung leisten und das Heimspiel gegen Eichenau erfolgreich gestalten. (AZ)

TSV: Klaußer, Mayer, Ugur (2), Klaußer, Rothermel (2/1), Thalhofer (1), Kornegger (4), Egger (2), Mutzel, Schäfer (1), Eheim, Blösch (9), Hegenbart (2), Scholz (6/1).