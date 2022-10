Ein historisch schwacher Saisonstart des TSV Niederraunau

Die Landesliga-Handballer des TSV Niederraunau verlieren auch in Allach. Die erste Spielphase läuft ganz schlecht. Aber die Hoffnung lebt.

Die Eversbuschhalle im Münchner Westen bringt den Landesliga-Handballern des TSV Niederraunau einfach kein Glück. Nach einigen erfolglosen Anläufen bei der (inzwischen in die Bayernliga aufgestiegenen) Ersten des TSV Allach verloren die Mittelschwaben nun nach einem umkämpften Spiel bei der Zweiten des Traditionsvereins. 31:33 mussten sich die Raunauer Jungs geschlagen geben. Sie setzten ihre Niederlagen-Serie damit fort.

Keine Trendumkehr

Dass die erhoffte Trendumkehr nicht gelang, hing speziell an einem desolaten Spielbeginn der Raunauer. Die Defensive bekam keinen Zugriff auf die Angreifer und wenn doch, dann konnten sich die Torhüter nicht auszeichnen. Im Angriff konnte sich der Gast zwar reihenweise hundertprozentige Chancen erspielen, diese aber nur allzu selten nutzen. Das Ergebnis nach wenigen Minuten sprach Bände. Über einen 3:7-Rückstand (7.) ging es bis zum überaus beunruhigenden 7:13 (17.). Immerhin versprach der Halbzeitstand von 14:18 den Niederraunauern noch etwas Hoffnung.

In der zweiten Halbzeit konnten die dann auch immer wieder zeigen, dass auch Allacher Teams unter Druck Fehler machen. Diese Fehler konsequent zu nutzen, das verpassten die Gäste aber. Auf eine gute Abwehraktion folgte meist ein verworfener Wurf im Angriff. Defensiv konnte man sich zwar teilweise etwas steigern, zu viele Fehler verhinderten aber auch hier die wirkliche Aufholjagd, die notwendig gewesen wäre, um die Allacher noch einmal nervös werden zu lassen. In der 45. Minute konnte sich Niederraunau immerhin bis auf zwei Tore Rückstand annähern. Zu viele technische Fehler verhinderten, dass aus dem 23:25 der Ausgleich oder gar die Wende wurde. So konnte sich Allach wieder auf vier Tore Differenz absetzen und das Spiel wurde nie wieder wirklich spannend.

Erschreckende Tabellensituation

Trotz der erschreckenden Tabellensituation und des mit 2:10 Punkten historisch schlechten Liga-Starts hat sich die Mannschaft nach der desolaten Anfangsphase nicht aufgegeben und weitergekämpft. Nun gilt es in der spielfreien Woche, die Fehler nochmals anzusprechen und sie dann künftig zu vermeiden. Denn in den zwei danach anstehenden Spielen warten die direkten Konkurrenten im Abstiegskampf. (AZ)

TSV Niederraunau: Klaußer, Sumic; Ugur (1), Rothermel (9), Thalhofer, Kornegger (6/1), Mutzel, Schäfer (1), Eheim (1), Egger, Blösch (6), Hegenbart (3), Scholz (4/2), Horn

