Fängt sich Bezirksoberligist TSV Niederraunau wieder?

Die erste Handball-Herrenmannschaft des TSV Niederraunau empfängt am Samstag um 19.30 Uhr im Schulzentrum Krumbach die SG 1871 Augsburg/Gersthofen. Nach drei Niederlagen in Folge soll die Negativserie endlich beendet und vor heimischem Publikum ein Sieg eingefahren werden. Die Gäste aus Augsburg stehen mit acht Punkten auf dem 10. Tabellenplatz und müssen bereits zum dritten Mal in Folge auswärts antreten. Das Hinspiel kurz vor Weihnachten konnten die Raunauer Jungs zwar für sich entscheiden, doch die Spielgemeinschaft kämpfte bis zur letzten Sekunde und wird es auch dieses Mal nicht einfach machen.

TSV Niederraunau kämpft um ersten Heimsieg nach Niederlagenserie

Einfach ist die aktuelle Situation für den TSV ohnehin nicht. Nach drei aufeinanderfolgenden Niederlagen sind die Aufstiegsträume endgültig geplatzt. Zudem verschärft sich die Personalsituation weiter: Mit Moritz Kornegger und Björn Egger fehlen bereits zwei wichtige Stützen des Teams seit längerer Zeit. Nun fällt mit dem jungen Rückraumspieler Niklas Lindner, der sich am vergangenen Wochenende am Knie verletzte, ein weiterer Leistungsträger aus. Zusätzlich gibt es krankheitsbedingte Fragezeichen im Kader, sodass sich erst kurzfristig entscheidet, wer am Samstag auflaufen kann.

Trotz aller Widrigkeiten ist die Motivation groß, die Trendwende zu schaffen. Die Mannschaft von Trainer Ferit Celik will unbedingt gewinnen und Wiedergutmachung für die letzten enttäuschenden Auftritte betreiben – für sich selbst, den Trainer und die treuen Fans. (AZ)