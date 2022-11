Handball-Landesligist TSV Niederraunau erfüllt seine Pflicht

Die Handballer des TSV Niederraunau gewinnen nach tollem Endspurt beim Landesliga-Schlusslicht. Das beruhigt in Sachen Klassenerhalt. Wo die Pluspunkte liegen.

Die Handballer des TSV Niederraunau sind in der Landesliga wieder in der Spur. In einem Kampfspiel bezwangen sie die gastgebende Reserve des TuS Fürstenfeldbruck 34:32 und nahmen zwei enorm wichtige Punkte mit nach Mittelschwaben.

Probleme in der Defensive

Wie schon im Abschlusstraining von Coach Johannes Rosenberger vorausgesagt, sollte es ein zähes und umkämpftes Spiel werden. Beide Mannschaften starteten ausgeglichen. Dem jungen Team aus Fürstenfeldbruck gelang der erste Treffer. Schon in der Frühphase zeigte sich ein großes Problem in der Niederraunauer Defensive, das sich bis zur 50. Minute durchziehen sollte. Die Abwehr bekam den gegnerischen Kreisläufer nicht in den Griff und musste so einige Treffer hinnehmen.

Auf der anderen Seite fand der TSV im Angriff gegen die offensive 3-2-1 Abwehr immer gute Lösungen über den Kreis oder brach durch die Lücken. So ging Niederraunau mit einem Zwei-Tore-Rückstand die Halbzeit; das 15:17 ließ alle Optionen zu.

Niederraunau verschlief den Start in die zweite Halbzeit und schaute einem 0:3-Tore-Lauf zu. Durch Treffer von Florian Rothermel, Gabriel Scholz und Oliver Blösch gelang es den Raunauern aber, den Rückstand zu verringern.

Nun kam die Zeit der Kreisläufer. Die nächsten vier Tore der Partie fielen auf beiden Seiten vom Kreis, beim TSV war es Christoph Schäfer, der Tore und Zeitstrafen erzwang. Dennoch lief Raunau immer noch einem Drei-Tore-Rückstand hinterher (50.).

Stark nach Umstellung

Rosenberger nahm die Auszeit, stellte die Abwehr um und ordnete Manndeckung gegen den starken gegnerischen Mitte-Spieler an. Das zeigte sofort Wirkung und nun zwang die Niederraunauer Abwehr Fürstenfeldbruck immer mehr zu Fehlern. Auch Torhüter Jakov Sumic parierte in dieser Phase zweimal stark und im Angriff übernahmen Oliver Blösch sowie Moritz Kornegger die Verantwortung.

Der Ausgleich durch einen Heber von Florian Rothermel war der Startschuss für hart umkämpfte Schlussminuten. Einen Ballgewinn schloss Melvin Ugur durch einen Rückraumkracher in den Winkel sehenswert ab. Bruck konnte noch einmal zum 32:32 ausgleichen, doch Oliver Blösch und Moritz Kornegger gelangen in der letzten Minute der Partie die Treffer zum Auswärtssieg.

Auf die Schlussphase und die Kampfstärke können die Raunauer aufbauen. Sie sind froh, dass sie den Abstand zum Tabellen-Mittelfeld verringern konnten. Und sie wissen, dass sie weiter fleißig arbeiten müssen. (AZ)

So haben sie gespielt

TSV Niederraunau Ma. Klaußer, Sumic; Ugur (3), Mi. Klaußer, Rothermel (5), Thalhofer (1), Kornegger (8), Egger, Mutzel (2), Schäfer (4), Eheim, Blösch (4), Hegenbart, Scholz (7)