Handballer des TSV Niederraunau hoffen auf den Lerneffekt

Ein Vier-Punkte-Spiel steht für die Handballer des TSV Niederraunau an. Allerdings wird's beim TSV Allach II schwer, zumal der Spielort keine Freude auslöst.

Nach dem historisch schlechten Saisonstart der Niederraunauer Handballer gilt es nun, möglichst schnell zu punkten, um aus dem Tabellenkeller der Landesliga Süd zu kommen. Die Begegnung mit dem oberbayerischen Meister der vergangenen Runde, TSV Allach II, wird damit zum Vier-Punkte-Spiel. Anwurf in der seitens der Mittelschwaben ungeliebten Eversbuschhalle ist am Samstag, 22. Oktober, um 20 Uhr.

Schmerzlich und unnötig

Vor wenigen Tagen musste die Mannschaft die bis dato schmerzlichste und unnötigste Niederlage gegen Landsberg einstecken. Niederraunau steht mit 2:8 Punkten nach wie vor auf einem direkten Abstiegsplatz. Im Vorfeld der Fahrt nach München wurde das Spiel ausführlich analysiert, um, so hoffen alle Beteiligten, daraus die richtigen Lehren zu ziehen.

Nun trifft das immer noch unerfahrene Team aus Schwaben auf einen starken und vor allem schwer einzuschätzenden Aufsteiger. In der vergangenen Saison konnten sich die Oberbayern in der Bezirksoberliga durchsetzen und gewannen anschließend in zwei Spielen gegen den TSV Vaterstetten die Bezirksmeisterschaft.

Das sind die Qualitäten der Gastgeber

Auch Allach II hat keinen Sahnestart erwischt und steht mit 2:6 Punkten auf dem siebten Tabellenrang. Auffallend bei der Münchner Mannschaft sind die äußerst knappen Ergebnisse; die Raunauer müssen sich also auf einen kämpferisch starken Kontrahenten einstellen. Ebenfalls ins Auge sticht die ausgeglichene Torschützenliste der Allacher; die Mannschaft scheint auf allen Positionen torgefährlich zu sein.

Das Team von Coach Johannes Rosenberger jedenfalls geht nach einer durchwachsenen Trainingswoche in ein entscheidendes Duell im Kampf um den Klassenerhalt. Der momentan verletzte Co-Kapitän Björn Egger fordert: „Jeder Spieler muss auf sowie neben dem Platz mehr Verantwortung übernehmen.“ (AZ)

