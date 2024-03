Jetzt wird's knackig für den TSV Niederraunau

Kampf um den Klassenerhalt: Wie der angeschlagene Landesligist im wegweisenden Heimspiel gegen Unterpfaffenhofen-Germering bestehen will.

Nach einer schwachen zweiten Halbzeit war das jüngste 21:23 beim FC Bayern München das verdiente Resultat. Und es hatte Folgen für die Landesliga-Handballer des TSV Niederraunau. Durch die Niederlage beim direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt rutschten die Mittelschwaben wieder auf einen Abstiegsplatz ab. Die Luft wird also dünn - und das nächste Kellerduell steht bereits am Samstag, 9. März, auf dem Spielplan.

Fanunterstützung ist wichtig für den TSV Niederraunau

In heimischer Umgebung trifft der TSV Niederraunau dann auf den ebenfalls abstiegsbedrohten SC Unterpfaffenhofen-Germering. Zwei Punkte trennen die Tabellennachbarn, auf dem Plan der Gastgeber steht natürlich, mit Unterstützung der Fans vier Zähler Differenz daraus zu machen.

Doch die Oberbayern sind gefühlt ein bisschen im Aufwind. Sie konnten zuletzt immer wieder knappe Ergebnisse einfahren, so auch bei ihrem bislang jüngsten Heim-Auftritt gegen den TSV Ottobeuren. Lediglich ein Tor trennte den SC da vom Punktgewinn. Die Raunauer Jungs sind also gewarnt, zumal sie selbst das Hinspiel in Germering kläglich verloren hatten.

Noch ist nichts verloren

Trainer Markus Waldmann hat in der Spielvorbereitung seine Mannen nochmals auf den Abstiegskampf eingeschworen. Ganz nach dem Motto "Noch ist nichts verloren". Seit über 20 Jahren spielt der TSV Niederraunau ununterbrochen auf Verbandsebene, das soll auch nächste Saison so bleiben.

Anpfiff ist am Samstag, 9. März, um 19:30 im Schulzentrum Krumbach.

