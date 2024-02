Landesliga: Gelingt den Niederraunauer Handballern der Befreiungsschlag?

Entscheidende Wochen beim TSV Niederraunau: Vor dem Handball-Heimspiel am Samstag geht das Abstiegsgespenst herum.

Am Samstag steht eines der wichtigsten Handballspiele der Saison für den TSV Niederraunau gegen den TSV Schwabmünchen an, mit 12:16 Punkten rangieren die Raunauer Jungs in der Landesliga Süd aktuell auf einem potenziellen Abstiegsplatz.

Nach einem zuletzt schwachen Auftritt in Haunstetten ist es jetzt an der Zeit, zu punkten. Falls dem nicht so sein sollte, ist ein Gang eine Liga tiefer nicht mehr auszuschließen. Die starke Liga und die inkonstante eigene Leistung machen dem Team um Kapitän Björn Egger, zu schaffen. Immer wieder werden leichtsinnig Spiele gegen schlagbare Gegner abgegeben, im Gegenzug werden dann aber vermeintliche Topmannschaften geschlagen, nur zu selten.

Aufeinandertreffen mit drei direkten Konkurrenten

In den nächsten Wochen wird vor allem im Aufeinandertreffen mit den drei direkten Konkurrenten der absolute Wille, die Liga zu halten gefragt sein. Dass die Raunauer Jungs guten Handball aufs Parkett bringen können, haben sie längst bewiesen.

Der Gegner am Samstag, einer der Aufsteiger, wird brennen, endlich wieder zu punkten. Nach etlichen punktlosen Spielen steht der TSV Schwabmünchen mit aktuell sechs Punkten auf dem vorletzten Platz. Es gilt, die erfahrene Mannschaft nicht zu unterschätzen, nach dem über Wochen immer wieder knappe Ergebnisse eingefahren wurden.

Um das Heimspiel so erfolgreich wie das Hinspiel zu gestalten, müssen die Raunauer Jungs alles in die Waagschale werfen. Jetzt gilt es, die Crunchtime der Saison ist angebrochen. Anpfiff ist um 19.30 Uhr im altehrwürdigen Schulzentrum. (AZ)

