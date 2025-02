Niederraunau ringt Haunstetten II nieder

Mit 24:19 (12:10) gewannen die Raunauer Jungs ihr Auswärtsspiel gegen den TSV Haunstetten II und feiern damit den zweiten Sieg in Folge. Nach einer kämpferischen Leistung und guter Abwehrarbeit hielten die Niederraunauer die Hausherren bei nur 19 Toren und zeigten damit ihre beste Abwehrleistung in dieser Saison.

Verletzungs- und krankheitsbedingt reisten die Raunauer mit nur drei Rückraumspielern nach Augsburg. Doch diese drei legten gleich los wie die Feuerwehr und erzielten die ersten sieben Treffer der Gäste. Daniel Schmid eröffnete die Partie mit zwei Toren und war am Ende mit neun Treffern bester Werfer. Nach dem schnellen 3:0 erlaubten sich die Niederraunauer einige Fehler im Angriffsspiel, sodass die Hausherren besser ins Spiel kamen und nach 15 Minuten mit 6:4 in Führung gehen konnten. Doch die Raunauer zeigten an diesem Tag eine sehr gute Abwehrleistung und Moritz Fieger im Tor entschärfte viele Würfe. Bis zur Halbzeit drehten die Raunauer das umkämpfte Spiel und gingen mit 12:10 in die Pause.

Trainer Ferit Celik wollte gegen seinen Ex-Verein unbedingt gewinnen und motivierte seine Spieler in der Halbzeitpause noch einmal. Moritz Fieger hielt gleich den ersten Siebenmeter und Oliver Blösch erhöhte auf 13:10. Die Niederraunauer um Abwehrchef Christoph Schäfer erkämpften sich in der Abwehr immer wieder Bälle und konnten den Vorsprung konstant halten. In der 53. Minute kam Haunstetten noch einmal auf zwei Tore heran, doch Vincent Hegenbart und Daniel Schmid sicherten mit vier Toren den Auswärtssieg der Niederraunauer. Nun stehen zwei spielfreie Wochenenden an, bevor es am 15. März weitergeht. (AZ)

TSV Niederraunau: Klaußer, Fieger (beide Tor), Liedel, M. Hegenbart (1), Thalhofer (2), Schmid (9/3), Schäfer, Egger (1), Sauter, Vracevic, Blösch (4), V. Hegenbart (7).