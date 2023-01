Niederraunau setzt ein Ausrufezeichen im Abstiegskampf

Nach dem misslungenen Rückrundenauftakt zeigt der TSV Niederraunau gegen den Eichenauer SV ein ganz anderes Gesicht und gewinnt deutlich mit 35:23.

Mit einem teils fulminanten Heim-Auftritt sorgt der TSV Niederraunau für etwas Entspannung im Abstiegskampf und vor allem für eine Menge Selbstvertrauen für die anstehenden Aufgaben. Die Landesliga ist in der Saison 22/23 nämlich ein hartes Pflaster. Aufgrund der Reduzierung der Mannschaftsanzahl in der Bayernliga und der daraus resultierenden Vielzahl an Absteigern werden auch in der Landesliga bis zu fünf Mannschaften den schweren Gang eine Klasse tiefer antreten müssen. Für den TSV Niederraunau zeigte die Momentaufnahme vor dem Spiel am Wochenende gegen den Eichenauer SV demnach einen vermeidlichen Abstiegsplatz.

Entsprechend hoch war sowohl der Druck als auch der Wille zu Siegen für das junge Niederraunauer Team. Für zusätzliche Motivation sorgte der optisch ansprechende neue Trikotsatz, welcher erstmals dem zahlreich vertretenen Publikum präsentiert worden ist.

Anfangsphase gehört den Münchnern

Die Anfangsphase der Partie gehörte trotzdem den Gästen aus München. Mit quälend langen Angriffen und vielen Mann-gegen-Mann-Situationen versuchten sie die Niederraunauer Abwehr zu knacken. Und dies gelang auch hervorragend. Eichenau führte schnell mit 3:0 und da die Hausherren im Angriff regelmäßig am gut aufgelegen Schlussmann scheiterten, konnten die Gäste die Führung bis zum 10:7 in der 20. Minute verwalten.

Das Spiel des TSV Niederraunau wirkte bis dahin etwas behäbig, umso bemerkenswerter war, wie im Anschluss der Schalter umgelegt wurde. Mit einem 8:0-Lauf überrollten die Raunauer Jungs die nun komplett überforderten Eichenauer. Gestützt auf einer beweglichen Abwehr und einem stark parierenden Jakov Sumic im Tor wurden auch im Angriff die Lücken gefunden. Allen voran Oliver Blösch von der Spielmacherposition tankte sich immer wieder erfolgreich durch und mit klugen Einläufen von den Außenbahnen wurde die offensive Abwehr immer wieder ausgehebelt. Die Folge war eine komfortable und verdiente 16:11-Halbzeitführung für Niederraunau.

Eine Fünf-Tore-Führung ist im Handball zwar ein schöner Vorsprung aber längst noch keine Vorentscheidung. Es galt also auch, nach dem Seitenwechsel die Konzentration hochzuhalten. Ein Traumtor von Moritz Kornegger zum 17:11 stellte zwar die Weichen für den Heimsieg, doch im Anschluss wurden zu viele gute Torchancen vergeben. Nach mehreren Treffern der Gäste und einem verworfenen Siebenmeter der Hausherren drohte das Spiel beim 17:14 zu kippen.

Nun aber steigerte sich die Abwehr des TSV Niederraunau zur Bestform und nahezu alle Würfe, die noch den Weg aufs Tor fanden, wurden vom nun überragenden Jakov Sumic pariert. Basierend darauf zog Niederraunau nun sein Tempospiel auf. Florian Rothermel konnte mehrere Konter erfolgreich im Tor unterbringen und im Positionsangriff schlossen Gabriel Scholz und Jakob Eheim sicher ab.

Niederraunau verschafft sich in Landesliga Süd Luft

Oliver Blösch führte weiter souverän Regie und krönte seine Glanzleistung mit einem verrückten Rückraumkracher in den Winkel. Auch die im Angriff permanente Einwechslung eines siebten Feldspielers durch Eichenau brachte keine Wende mehr. Im Gegenteil, durch einige Würfe ins verwaiste Tor konnte die Führung noch bis zum deutlichen 35:23 Endstand weiter ausgebaut werden.

In der ausgeglichenen Landesliga Süd verschaffen sich die Raunauer Jungs nun wieder etwas Luft. Von zwölf Mannschaften befinden sich acht noch in unmittelbarer Nähe der Abstiegszone oder stehen auf einem Abstiegsplatz. Es ist also weiterhin Spannung geboten und für den TSV Niederraunau steht am kommenden Wochenende schon ein weiteres wegweisenden Spiel an. Gegen den Tabellennachbarn TSV Ottobeuren ist aus dem Hinspiel noch eine Rechnung offen und mit einer ähnlichen Leistung ein Sieg absolut möglich. (AZ)

TSV: Sumic (1), Klaußer (beide Tor); Rothermel (7), Thalhofer (1), Kornegger (5), Egger (1), Mutzel, Schäfer, Eheim (4), Scholz (7/3), Blösch (9), Hegenbart, Ugur.