Niederraunauer Handballerinnen feiern Pflichtsieg in der Fremde

Die TSV-Handballerinnen aus Niederraunau waren am Wochenende auswärts gegen Lauingen-Wittislingen erfolgreich.

Mit einer über weite Strecken guten spielerischen Leistung besiegten die Niederraunauer Handballerinnen in der Bezirksoberliga am Wochenende auswärts die HSG Lauingen-Wittislingen und bauten damit ihre Tabellenführung weiter aus. Den Grundstein für den Erfolg, aber auch für die bisherigen zehn Saisonsiege, legten die Raunauer Mädels wieder mit ihrer vorbildlichen kämpferischen Einstellung, die seit Wochen leistungstechnisch immer bei 100 Prozent liegt. Wenn die nächsten Spiele so angegangen werden, ist in dieser Saison weiterhin alles möglich.

Samstag, 27. Januar, haben Niederraunauer ein besonderes Heimspiel

Weiter geht es für die Niederraunauer Damen bereits am kommenden Samstag, 27. Januar, mit einem besonderen Heimspiel. Es kommt nicht oft vor, dass die beiden ersten Mannschaften, die der Damen 1 um 17:00 Uhr und die der Herren 1 um 19:30 Uhr, hintereinander spielen. Beim Heimspiel der Damen 1 gegen den TSV Göggingen gilt es für die Raunauer Mädels, konzentriert zu Werke zu gehen und den nächsten Heimsieg einzufahren. Eine gute Gelegenheit für die Niederraunauer Handballfans, sich von der Klasse der Niederraunauer Damenmannschaft zu überzeugen, bevor es für die Raunauer Handball-Herren gegen Ismaning um die wichtigen beiden Punkte geht.

Einem gut besuchten Handballtag im Schulzentrum Krumbach mit beiden Erwachsenenmannschaften steht im Grunde also nichts mehr im Wege. (AZ)

TSV: Svenja Wieser (TW); Sarah Kopp (3 Tore); Sophie Tschulik (3); Lotte Härtle (9); Madelaine Lochbrunner (4); Jule Kolb (2); Pauline Demmer; Ardiana Merditaj (4); Patricia Kubasta (3); Annika Ruchti (3); Stefan Holdschick (Trainer)

