Niederraunauer Handballerinnen holen Derbysieg in Günzburg

Souveräne Leistung: Mit einem am Ende deutlichen Auswärtssieg kehrten die Handballerinnen des TSV Niederraunau am Wochenende aus Günzburg zurück.

Mit einem am Ende deutlichen Auswärtssieg kehrten die Handballerinnen des TSV Niederraunau am Wochenende aus Günzburg zurück. 24:16 stand zum Schluss aus Krumbacher Sicht auf der Uhr. „Heute hat es Spaß gemacht zuzuschauen“, resümierte ein Niederraunauer Fan auf der Tribüne. TSV-Trainer Stefan Holdschick konnte dem nur zustimmen.

Von Beginn an war bei den Niederrauneuerinnen eine positive Energie zu spüren. Der Einsatz, der sich vor allem in einer Top-Abwehrleistung mit nur 16 Gegentoren widerspiegelte, zog sich durch das gesamte Spiel. Hinzu kam eine glänzend aufgelegte Svenja Wieser im Tor, die einige 100-prozentige Torchancen der Günzburgerinnen vereitelte. Aber auch mit der Angriffsleistung konnten die zahlreichen Raunauer Fans, die in der Halle auch noch deutlich in der Überzahl waren, sehr zufrieden sein.

Chancenwucher für die Niederraunauer Handballerinnen

Einziges Manko der Niederraunauerinnen war die nicht ganz so gute Chancenverwertung. Einige freie Würfe wurden vergeben, sodass das Ergebnis noch deutlicher hätte ausfallen können. „Positiv ist schon mal, dass wir überhaupt die Torchancen hatten, an der Verwertung können wir arbeiten“ sagte der zufriedene Raunauer Trainer nach dem Spiel.

Mit dem Derbysieg konnten sich die Niederraunauer Damen etwas Luft in der Tabelle verschaffen und belegen nun den zweiten Platz in der Bezirksoberliga. Am kommenden Samstag um 19 Uhr steht das letzte Spiel des Jahres und gleichzeitig das erste Rückrundenspiel auf dem Programm. Dabei müssen die Raunauer Mädels beim starken TV Gundelfingen antreten.

Die Handballerinnen des VfL Günzburg erwarten am Samstag um 17.30 Uhr in ihrem Heimspiel die dritte Mannschaft des TSV Haunstetten. Die Drittplatzierten aus Günzburg wollen in der Tabelle den Abstand zu den Augsburgerinnen wahren. (AZ)

Lesen Sie dazu auch