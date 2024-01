Niederraunauer Handballteams wollen erfolgreich ins neue Jahr starten

Am Samstag spielen die Herrenmannschaft in der Landesliga Süd und auch das Frauenteam in der Bezirksoberliga. Der TSV Niederraunau geht motiviert ins neue Sportjahr.

Am Königstag um 20 Uhr geht es für die erste Handball-Herrenmannschaft des TSV Niederraunau auswärts gegen die HSG Doetmannsried/Altusried in der Landesliga Süd wieder weiter. Wegen der anstehenden Handball-Europameisterschaft und des Sperrwochenendes nächste Woche beginnt der Ligabetrieb heuer bereits am 6. Januar. In der kurzen Verschnaufpause wurde in der Weihnachtszeit und zwischen den Jahren trotzdem fleißig trainiert, um nach den Festtagen die bei einigen Spielern müden Muskeln wieder in Bewegung zu bekommen.

Handball: Landesliga Süd ist ausgeglichen

Nach dem Sieg im Heimspiel gegen Friedberg stehen die Raunauer Jungs aktuell mit 10:12 Punkten auf dem siebten Tabellenplatz. Durch die Ausgeglichenheit der Liga ist jeder Punkt wichtig, dadurch wollen die Männer um Trainer Markus Waldmann auch in Dietmannsried punkten. Auch, weil die Niederraunauer vom Hinspiel noch eine Rechnung offen haben. Beim Heimspiel im September zeigten die Raunauer Jungs keine all zu gute Leistung und mussten sich gegen ersatzgeschwächte Dietmannsrieder mit 30:34 geschlagen geben.

Im Kader der Raunauer fehlt weiterhin Melvin Ugur, sonst sind alle Spieler fit und bestens motiviert. Ebenfalls sehr positiv ist das Trainingscomeback von Johannes Rosenberger, der nach Knieverletzung und Auslandssemester wieder zurück ist. Die Raunauer Jungs hoffen auch im Jahr 2024 auf die sehr gute Unterstützung ihrer Fans.

Damen des TSV Niederraunau haben am Samstag ein Heimspiel

Wer nicht die Auswärtsfahrt begleiten kann oder möchte, muss das Sportwochenende nicht auf dem Sofa verbringen. Die Bezirksoberligamannschaft der Damen des TSV Niederraunau spielt am Samstag um 19 Uhr zu Hause gegen die TSG Augsburg.

Noch vor Weihnachten besiegten die Raunauer Bezirksoberliga-Damen in einem gutklassigen Auswärtsspiel den starken TV Gundelfingen mit 27:28 Toren. In einer dramatischen Schlussphase behielten die Raunauerinnen kühle Köpfe und sicherten sich die zwei Punkte. Damit festigten die Mädels ihren zweiten Tabellenplatz. Die Tabellenspitze bleibt somit in weiterhin in Reichweite.

Auch für die Raunauer Damen war die Weihnachtspause nur kurz. Es wurde fast durchtrainiert, auch aus Respekt vor den guten Augsburgerinnen, die im Hinspiel alles abverlangten. Doch am Ende behielten die Niederraunauerinnen in Augsburg die Oberhand. Auch am Samstagabend soll im Heimspiel den Augsburgerinnen auf dem Platz Grenzen aufgezeigt werden. (AZ)