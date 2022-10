Qualität des TSV Niederraunau reicht nicht für 60 Minuten

Handball-Landesligist TSV Niederraunau scheitert an der langen Bank des Favoriten – und ein bisschen auch an den Unparteiischen.

Es war knapp. Und deshalb war es umso bitterer. Zum dritten Mal hintereinander haben die Landesliga-Handballer des TSV Niederraunau das Spielfeld als Verlierer verlassen. Diesmal unterlag man beim Titelfavoriten HSG Dietmannsried/Altusried 30:33 (14:13).

Starke Abwehrleistung

Das Spiel startete schon schlecht für die Jungs von Trainer Johannes Rosenberger. Die Mittelschwaben verwerteten ihre Torchancen nicht; erst in der sechsten Spielminute erzielten sie den ersten eigenen Treffer. Dank der starken Abwehrleistung in Kombination mit einem guten Torhüter-Gespann konnte der TSV den Stotterstart im Angriff jedoch recht glimpflich enden lassen. 3:4 stand es nach zehn Minuten, 7:8 nach zwei Dritteln der ersten Halbzeit. Im weiteren Verlaufe konnte ein gut eingestelltes Team aus Niederraunau die offensive 3-2-1-Deckung der Dietmannsrieder immer besser aushebeln. Melvin Ugur schaffte gar den ersten Führungstreffer für die Raunauer Jungs (11:10/26.). Diesen Vorsprung hielten die Gäste bis in die Halbzeit (14:13).

Mit Beginn der zweiten Hälfte zeigte sich die Breite des Kaders von Dietmannsried. Für Maximilian Schneider, den die Raunauer in der ersten Hälfte gut aus dem Spiel nehmen konnten, kam nun Timm Schwegler auf die Platte. Mit vielen Einzelaktionen gelang es dem Rückraumspieler, entweder selbst ein Tor zu erzielen oder einen Siebenmeter zu provozieren, den er dann ebenfalls verwandelte. Elf Treffer erzielte Schwegler zwischen der 23. und der 48. Spielminute.

Drei Spieler erzielen jeweils sieben Tore

Im Angriff punktet auch Niederraunau mit guten Aktionen von Oliver Blösch, Gabriel Scholz oder Moritz Kornegger, die jeweils sieben Treffer erzielten. So konnte man den Rückstand bis in die 46. Minute äußerst knapp halten.

Dann aber gerieten in dem hochklassigen Landesligaspiel die Unparteiischen immer mehr in den Fokus. Konsequent entschieden Marcus Kapp und Tobias Westermaier nun bei jeder engen Situation für die Hausherren.

Lesen Sie dazu auch

Selbst bei an sich klaren Aktionen zugunsten der Niederraunauer ging der Ball in die Hände der Allgäuer. Sportlich fair suchten die Gäste die Schuld an ihrer Niederlage aber nicht bei den Unparteiischen.

"An der eigenen Nase packen"

„Man muss sich an der eigenen Nase packen und Dinge, die nicht optimal liefen, im nächsten Spiel besser machen“, hieß es aus dem Team. (AZ)

TSV Niederraunau Klaußer, Sumic; Ugur (1), Horn, Rothermel (4/2), Thalhofer (2), Kornegger (7), Schäfer, Eheim (1), Egger (1), Blösch (7), Hegenbart, Scholz (7)