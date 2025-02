Schwere Auswärtshürde für den TSV Niederraunau

Am späten Samstagabend um 20 Uhr bestreiten die Handballer des TSV Niederraunau ihr Auswärtsspiel gegen die Reserve des TSV Haunstetten. Das Duell gegen den Ex-Verein von Trainer Ferit Celik wird eine schwere Aufgabe für die Niederraunauer. Haunstetten II zeigt seit Jahresbeginn ein anderes Gesicht als in der Vorrunde und versucht, sich weiter von den unteren Plätzen abzusetzen. Aus zehn Spielen holte die Mannschaft nur drei Punkte und befand sich in akuter Abstiegsgefahr. Nach dem Jahreswechsel reaktivierte die Reserve des Oberligisten einige ehemalige Spieler und holte Sieg um Sieg. Von den letzten sechs Spielen wurden vier gewonnen, nur gegen die Spitzenreiter Aichach und Göggingen musste man sich geschlagen geben. Beide Partien wurden allerdings erst in den Schlussminuten entschieden. Der TSV Niederraunau sollte auf jeden Fall gewarnt sein und sich nicht auf die vermeintlich klare Tabellensituation verlassen.

Niederraunau tritt in Haunstetten gegen die starke Reserve des TSV Haunstetten an

Nach dem Erfolg gegen Augsburg letzte Woche wollen sich die Raunauer in den Top 3 festsetzen und weiter nach vorne schauen. Aufgrund der Verletztenliste ist der TSV vor allem im Rückraum dünn besetzt, sodass die Belastung gleichmäßiger auf alle Spieler verteilt werden muss. Nach dem Spiel gegen Haunstetten stehen zwei spielfreie Wochenenden auf dem Programm. In dieser Zeit wird weiter daran gearbeitet, im Kollektiv zu verteidigen und im Angriff durch Tempohandball zum Erfolg zu kommen. Damit will man bereits am Samstag gegen den TSV Haunstetten II beginnen.