Rückrundenstart des TSV Niederraunau im Schulzentrum

Die erste Herrenmannschaft des TSV Niederraunau spielt am Samstagabend um 19.30 Uhr vor heimischer Kulisse gegen den TSV Bäumenheim. Auch wenn es nicht das erste Spiel des Jahres ist, ist es das erste Spiel der Rückrunde.

Die Ausgangslage ist klar: die Raunauer empfangen als Tabellenzweiten den Tabellenletzten aus Bäumenheim. Jedoch darf die Partie deswegen nicht auf die leichte Schulter genommen werden, die Gäste sind mit ihren ersten drei Punkten aus den letzten drei Spielen gut in Form. Im Hinspiel stand es zur Halbzeit noch unentschieden. Die Niederraunauer taten sich damals enorm schwer, erlaubten sich etliche Fehler und konnten erst ab der 40. Minute das Spiel klarer gestalten.

Rückrundenauftakt: TSV Niederraunau trifft auf TSV Bäumenheim

Nach dem Derby-Sieg vergangenen Sonntag und nun sieben Spielen ohne Niederlage soll die Siegesserie gegen Bäumenheim vorgesetzt und bestenfalls in dieser Saison nicht mehr unterbrochen werden. „Wir haben nun die erste Hälfte der Saison gespielt und müssen in der zweiten Hälfte noch besser spielen, um unsere Ziele zu erreichen“, so Trainer Ferit Celik. „Dazu fangen wir gleich am Samstag gegen Bäumenheim an“, ergänzt er.

Kapitän Björn Egger: „Wir wollen die Emotionen und Stimmung vom vergangenen Spiel mitnehmen und zu Hause nichts anbrennen lassen.“ Die Raunauer Jungs gehen als Favorit in diese Begegnung, wollen auch von Anfang an so auftreten und die nächsten Punkte sammeln, bevor nächstes Wochenende das Spitzenspiel gegen den Tabellenersten TSV Aichach ansteht. (AZ)