TSV Niederraunau hält dem Bobinger Druck stand und feiert Heimsieg

Die Handballer des TSV Niederraunau haben ihren dritten Sieg in Folge eingefahren. In einer hart umkämpften Partie bezwangen sie den TSV Bobingen mit 29:27 (15:13) und festigten damit ihren Aufwärtstrend. Der Start verlief vielversprechend: Aus einer stabilen Abwehr heraus und dank mehrerer Paraden von Torhüter Maxi Klaußer zeigte Daniel Schmid im Angriff früh seine Klasse und traf in den ersten sieben Minuten bereits viermal zum 5:2. Bobingen ließ sich jedoch nicht abschütteln und glich rasch aus. Es entwickelte sich ein packendes Duell, in dem die Raunauer durch Treffer von Eheim und Hegenbart wieder vorlegten und die Führung bis zur Halbzeit bei zwei Toren hielten.

TSV Niederraunau sichert sich dritten Sieg gegen TSV Bobingen dank starker Leistung von Klaußer und Hegenbart

Nach der Pause folgte die stärkste Phase der Gastgeber. Mit einem 5:0-Lauf setzten sie sich auf 21:15 (35. Minute) ab und schienen auf der Siegerstraße. Doch Bobingen steckte nicht auf: Die Raunauer ließen im Angriff nach und agierten in der Defensive phasenweise zu behäbig. So gelang Bobingens Topscorer Moritz Müller der Anschlusstreffer zum 23:22. In der Schlussphase aber stemmten sich die Gastgeber mit wichtigen Paraden von Klaußer und Treffern der Hegenbart-Brüder gegen das Comeback der Gäste. Sechs Minuten vor dem Ende war der Drei-Tore-Vorsprung wiederhergestellt – und diesmal ließ sich der TSV Niederraunau den Sieg nicht mehr nehmen.

Icon Vergrößern Max Brühmüller schließt aus der zweiten Reihe ab. Foto: Ernst Mayer Icon Schließen Schließen Max Brühmüller schließt aus der zweiten Reihe ab. Foto: Ernst Mayer

TSV Niederraunau: Klaußer, Fieger (beide Tor), Liedel (2), M. Hegenbart (1), Brühmüller (3), Schmid (5), Eheim (3), Egger, Sauter, Vracevic (1), N. Blösch (1), O. Blösch (7/1), V. Hegenbart (6).