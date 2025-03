TSV Niederraunau startet in den Saisonendspurt

Nun geht es in die heiße Phase: Die Saison neigt sich dem Ende zu, und für den TSV Niederraunau stehen noch fünf Spiele in nur einem Monat an. Der große Abschluss wartet am 12. April mit dem Derby gegen Günzburg II in eigener Halle. Doch zunächst richtet sich der Fokus auf die bevorstehende Aufgabe gegen den TSV Bobingen am Samstag um 19:30 Uhr im Krumbacher Schulzentrum.

Das Hinspiel zwischen beiden Teams endete mit einer Punkteteilung – ein Ergebnis, das aus Raunauer Sicht durchaus vermeidbar gewesen wäre. Nach einem kompletten Fehlstart kämpfte sich das Team zurück, verpasste den Sieg aber knapp. Diesmal soll vor heimischem Publikum der volle Erfolg her.

Niederraunau empfängt Bobingen im Krumbacher Schulzentrum

Der TSV Bobingen rangiert mit 18:16 Punkten auf dem siebten Tabellenplatz und spielt eine solide, aber nicht überragende Saison. Besonders auswärts tat sich die Mannschaft schwer: Nur zwei ihrer acht Siege holten sie in fremder Halle. Dennoch dürfen die Raunauer den Gegner keinesfalls unterschätzen. Bobingen überzeugt mit einer stabilen Abwehr und hat mit Moritz Müller einen der treffsichersten Spieler der Liga in seinen Reihen.

Die Mannschaft von Trainer Ferit Celik hat die zweiwöchige Faschingspause intensiv genutzt, um sich optimal auf den Saisonendspurt vorzubereiten. Trotz der angespannten Personalsituation im Rückraum sieht Celik keinen Grund zur Sorge: „Jeder unserer Spieler hat die Qualität, den Unterschied zu machen und ist fit genug, auch Spiele über 60 Minuten zu bestreiten.“

Mit der Unterstützung der eigenen Fans wollen die Raunauer Jungs die verbleibenden Partien erfolgreich gestalten – und der Auftakt gegen Bobingen soll dafür den Grundstein legen. (AZ)