TSV Niederraunau verliert zum Jahresabschluss

Bei der 26:28-Heimpleite gegen Herrrsching sind die Handballer des TSV die meiste Zeit im Hintertreffen. Das Ergebnis ist dennoch nicht so deutlich.

Mit viel Rückenwind aus den vergangenen vier Spielen traten die Niederraunauer Handballer gegen den favorisierten TSV Herrsching an. Die Vorzeichen waren aber ungünstig: Moritz Kornegger fiel kurzfristig aus und durch einige parallele Festlichkeiten kam nicht die gewohnte Stimmung im Krumbacher Schulzentrum auf.

Nach 10 Minuten der nächste Dämpfer: Bei einer unglücklichen Abwehraktion bekam Oliver Blösch den gegnerischen Arm ins Gesicht und musste beim Stand von 4:5 mit einer Platzwunde am Kinn vom Feld. Das Spiel war dann bis zum Tor von Florian Rothermel zum 9:10 sehr ausgeglichen. Danach setzten sich die Herrschinger durch einen 3:0-Lauf erstmals mit vier Toren Vorsprung ab, bevor erneut Florian Rothermel per Siebenmeter zum 10:13 und der provisorisch geklebte Oliver Blösch mit dem 11:14 den Abstand auf drei Tore verkürzten. Mit einem 11:15 Rückstand ging der TSV in die Halbzeitpause.

Der TSV kommt noch einmal ran, doch es reicht nicht

Der zweite Durchgang begann so, wie der erste aufgehört hatte. Elias Engelhard konnte den Herrschinger Vorsprung mit dem 12:17 auf fünf Tore ausbauen. Daraufhin allerdings startete das Team von Coach Johannes Rosenberger eine Aufholjagd. Durch drei Tore in Folge von Thalhofer, Rothermel und Egger verkürzte der TSV den Rückstand auf zwei Tore, bevor Adrian Thalhofer zehn Minuten später durch weitere zwei Tore den Ausgleich erzielte.

Sofort versuchte Herrschings Trainer, durch eine Auszeit den Niederraunauer Lauf zu unterbrechen – mit Erfolg. Durch jeweils zwei Tore von Marcus Hoffmann und Elias Engelhard setzten sich die Gäste vom Ammersee schnell wieder mit drei Toren ab. Ein weiterer 3:0-Lauf in der Crunchtime bis zum 21:26 brach den Niederraunauern dann endgültig das Genick. Das Spiel endete schlussendlich mit 26:28. Damit endet für die Niederraunauer das Handballjahr. Das erste Spiel 2023 findet am 21. Januar beim HT München II statt. (AZ)

So haben Sie gespielt:

TSV Niederraunau: Sumic, Ma. Klaußer; Ugur (1), Mi. Klaußer, Rothermel (8/4), Thalhofer (3), Egger (4), Schäfer, Eheim (3), Blösch (4), Hegenbart (2), Scholz, Horn (1). (AZ)

Lesen Sie dazu auch