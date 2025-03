TSV Niederraunau vor Derby in Schwabmünchen

Für den TSV Niederraunau steht am Samstag ein Derby an: Die Handballer treten um 20 Uhr in der Hans-Neubauer-Sporthalle beim TSV Schwabmünchen an. Nach zahlreichen spannenden Duellen in den vergangenen Jahren hat das Aufeinandertreffen der beiden Teams längst Derby-Charakter – auch wenn es nun, nach dem gemeinsamen Abstieg, eine Liga tiefer in der Handball-Bezirksoberliga stattfindet.

Beide Mannschaften hatten vor der Saison den direkten Wiederaufstieg ins Visier genommen. Doch sowohl Schwabmünchen als auch Niederraunau ließen in der bisherigen Spielzeit zu viele Punkte liegen und mussten sich im Aufstiegsrennen hinter den konstanten Teams aus Aichach und Göggingen einreihen.

Der TSV Schwabmünchen rangiert aktuell mit 21:15 Punkten auf dem fünften Tabellenplatz. Vor allem in der Rückrunde lief es für die Gastgeber nicht wie erhofft: Fünf Niederlagen kassierte das Team bereits. Trotzdem stellt Schwabmünchen mit bislang 602 Toren – knapp vor den Raunauern (600 Treffer) – den treffsichersten Angriff der Liga. Allerdings haben beide Mannschaften defensiv Nachholbedarf und gehören bei den Gegentoren zu den schwächeren Teams der Liga.

Für Niederraunau geht es darum, die Defensive zu stabilisieren und Schwabmünchen nicht über ihr Tempospiel zu leichten Treffern kommen zu lassen. Gleichzeitig wollen die Gäste über schnelle Umschaltaktionen und kontrollierte Angriffe selbst zu Chancen kommen.

Mit einem Erfolg will der TSV Niederraunau seinen dritten Tabellenplatz festigen. Die Mannschaft setzt im prestigeträchtigen Duell auch auf die Unterstützung der mitreisenden Fans. (AZ)