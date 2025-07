Bezirksliga: Schwere Aufgaben für Günzburg, Ziemetshausen und Jettingen

Vor einer Herkulesaufgabe steht wieder einmal der FC Günzburg. Das Schlusslicht der Fußball-Bezirksliga Nord, das unter der Woche in einem Nachholspiel gegen den TSV Dinkelscherben mit 0:4 unterging, tritt am Samstag zu Hause gegen das Spitzenteam aus Wörnitzstein-Berg an. Die zweite Mannschaft aus dem Landkreis, die im zweitgeteilten schwäbischen Oberhaus mitspielt, der VfR Jettingen, kreuzt die Klingen mit dem TSV Meitingen. Der TSV Ziemetshausen komplettiert den Spieltag für das Landkreistrio mit der Partie gegen den TSV Hollenbach.

