Hubertusschützen in der Luftgewehr-Bezirksligagruppe 4 an der Spitze

Die Hubertusschützen Haupeltshofen setzten ihre Siegesserie in der Luftgewehr-Bezirksligagruppe vier fort. Mit einem 3:1-Heimsieg gegen Buchenwald Dietershofen hielten sie sich an der Tabellenspitze. Zwei Schützen aus dem Haupeltshofer Team führten die Tagesbestenliste an, nämlich Hannah Senser mit 386 Ringen und Dominik Wölfel mit 383 Ringen. Das einzig spannende Duell fand auf Position drei statt. Hier stand Haupeltshofens Marlena Guggenmos Andreas Arnold gegenüber. In der zweiten und vierten Serie lag Guggenmos vorn. Das reichte aber nicht zum Duellgewinn. Sie verlor um einen Ring mit 369:370. Das blieb aber der Ehrenpunkt für Dietershofen. Die anderen Haupeltshofer Hannah Senser(386:379), Bettina Prestele (378:369) und Dominik Wölfel (383:376) gewannen ihre Duelle deutlich. (mgh)

Martin Gah Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Siegesserie Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis