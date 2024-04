Was Interimstrainer Miguel Torres mit dem TSV Krumbach (Kreisklasse West 1) vorhat

Plus Der 47-Jährige sprang ein, weil er den Verein nicht hängen lassen wollte. Für sportliche Illusionen ist seine Zeit in der Verantwortung zu knapp bemessen.

Der Fußball-Kreisklassist TSV Krumbach hat vor knapp zwei Wochen nach der 1:3-Niederlage gegen den TSV Ziemetshausen II Trainer Wolfgang Steinbach entlassen. Was war der Grund für die doch etwas überraschende Trennung?

Miguel Torres: Scheinbar war die Stimmung nicht mehr so gut. Aber die genauen Umstände kenne ich nicht.