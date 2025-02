Doppelter Aufstieg der Krumbacher Volleyballer in eigener Halle möglich

Für die Tabellenführerinnen aus der Kammelstadt stehen am kommenden Samstag, 8. Februar, ab 11 Uhr zwei Begegnungen an. Gegen den direkten Konkurrenten aus Türkheim sowie gegen die Mannschaft aus Kirchheim soll der avisierte Aufstieg nun besiegelt werden. Hoffen und Bangen um die angeschlagene Zuspielerin Pia Kaiser begleiten die Kammelstädter auf diesem Weg. Momentan arbeitet man daran, für einen eventuellen Ausfall Kaisers das Spielsystem anzupassen.

Ab 13 Uhr steht den Herren nach zwei Pflichtsiegen in Folge die große Aufgabe bevor, den momentanen Spitzenreiter Weißenhorn vom Thron zu stoßen, aber auch die stets unberechenbaren Schwabmünchner in Schach zu halten. Für die Krumbacher ist die Losung klar: Können sie ihr Potenzial ausschöpfen, werden sie siegreich aus den beiden Partien hervorgehen. Lasst also den Schlendrian dieses Mal zu Hause. Abteilungsleiter Alexander Eberhardinger wünscht sich für den kommenden Samstag eine volle SKG-Halle, damit sich die beiden Teams durch die Unterstützung von den Zuschauerrängen in die nächsthöheren Ligen katapultieren können. (AZ)