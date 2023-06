Taekwondo: Ranglistenturnier mit starker Konkurrenz

Die Taekwondo-Sportlerinnen und -Sportler des SG Krumbach und TC Donau-Lech-Iller räumen beim Turnier in Neubiberg bei München ab.

Kürzlich ist in Neubiberg bei München das Bundesranglistenturnier Taekwondo Poomsae und Freestyle ausgetragen worden. Die gesamte deutsche Taekwondo-Elite ging bei diesem Event an den Start. Insgesamt waren mehr als 250 Teilnehmende anwesend aus 63 Vereinen. Die Teams SG Krumbach und TC Donau-Lech-Iller konnten tolle Ergebnisse erzielen.

SG Krumbach und TC Donau-Lech-Iller schneiden gut ab

In der Technikbewertung wird vor allem die Exaktheit der Bewegungen bewertet und in der Präsentationsnote, ob und wie die Sportlerinnen und Sportler die Form überzeugend als Kampf gegen einen imaginären Gegner darstellen können. Neben den traditionellen Formen, die die Sportler aus einem Repertoire zugelost bekommen, werden auch Freestyle-Formen gezeigt. Hier präsentieren die Sportlerinnen und Sportler 60 bis 90 Sekunden lang selbst choreografierte Formen auf Musik, die neben Taekwondo-Techniken auch akrobatische Elemente enthalten.

Von links: Verena Keppeler, Raja Sophie Dölle, Mia Frank. Foto: Ralph Franke

In der Einzeldisziplin bei den Kadetten männlich schaffte Tim Lehrl (SGK) den Einzug ins Finale und holte sich mit hervorragenden Leistungen verdient die Bronzemedaille. Vier Jugendliche, Verena Keppeler, Mia Franke, Raja Sophie Dölle (TC DLI) und Marie Stenzel (SGK), traten in der größten Klasse des Turniers Kadetten weiblich an.

Medaillenregen für Taekwondo-Sportler aus Landkreis Günzburg

Alle vier Sportlerinnen zeigten technisch sehr saubere Formen und konnten sich in diesem Feld von 23 Teilnehmerinnen einen Platz unter den ersten zehn erkämpfen. Sie verpassten aufgrund der starken Konkurrenz die Chance auf eine Medaille.

Drei Taekwondo-Athleten des TC Donau-Lech-Iller zeigten auf der Meisterschaft im Einzelbereich Freestyle starke Leistungen und konnten sich mit einmal Silber und zweimal Bronze einen Podestplatz sichern. Auch im Erwachsenen-, Paar- und Teambereich waren SG Krumbach und TC Donau-Lech-Iller gut vertreten. Mit überzeugenden Darbietungen konnten den Sportlern und Sportlerinnen im Ganzen zwei Goldmedaillen und fünf Bronzemedaillen bei der Siegerehrung übergeben werden.

Goldmedaillen der Sportgemeinschaft Krumbach haben bekommen: Marina Briechle, Emircan Erdemir (Paar bis 30 J.). Bronze: Tim Lehrl (Einzel Kadetten), Marie Stenzel, Tim Lehrl (Paar Kadetten), Sophie Späth, Sebastian Seibold (Paar bis 30 J.), Sophie Späth, Theresa Bulling, Jessica Schober (Team bis 30 J.).

Goldmedaillen des Taekwondo-Clubs Donau-Lech-Iller bekamen Raja Sophie Dölle, Mia Franke, Verena Keppeler (Team weibl. zwölf bis 14 J.). Silber: Lara Volk (Freestyle Einzel weibl. zwölf bis 17 J.). Bronze: Elisabeth Arstambaev, Leonie Franke, Kim Sophie Riesemann (Team weibl. 15 bis 17 J.), Laura Heinrich (Freestyle Einzel weibl. ab 18 Jahre), Carina Wallberg (Einzel weibl. 31 bis 40 J.), Fionn Luca Riesemann (Freestyle Einzel männl. 12 bis 17 J.).

Die Bayerische Taekwondo-Union holte in der Länderwertung den dritten Platz und der TC DLI in der Vereinswertung Platz 7. (AZ)